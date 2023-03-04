Лачинский коридор остается заблокированным 83-е сутки

04 марта 2023, 11:15

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Азербайджанские активисты 83-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Посол Великобритании при ОБСЕ Нил Буш призвал власти Азербайджана выполнить предписание международного суда ООН о разблокировке трассы.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов, жителям периодически прекращается подача газа и электричества. 4 марта Степанакерт обвинил Баку в саботировании решения Международного суда в Гааге.

На улицах Степанакерта из-за проблемы с топливом почти нет машин. Местные жители стараются пользоваться автомобилями только при необходимости, рассказал блогер Давид Симонян. "Холодно у нас, простудился на улице, второй день лежу с температурой. Обычно лечусь, как Карлсон, шоколадом и вареньем, но сейчас в Степанакерте шоколада не найти", – отметил он 25 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 83-е сутки, сообщило агентство АПА.

Блокада Лачинского коридора наносит ущерб усилиям по обеспечению мира и стабильности. Азербайджан обязан выполнить решение международного суда ООН и разблокировать дорогу, заявил посол Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

"Правительство Великобритании по-прежнему глубоко обеспокоено продолжающейся блокадой Лачинского коридора, что приводит к тяжелым гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха", – привел 3 марта 1lurer.am слова Буша.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Нагорного Карабаха неоднократно проводили акции протеста, на которых требовали от властей обеспечить работу Лачинского коридора. Так, 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана проводят акцию протеста.

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