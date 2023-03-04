Прокуратура обязала руководство "Утриша" устранить противопожарные нарушения

04 марта 2023, 04:17

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Руководство заповедника "Утриш", где в 2020 году произошел сильный лесной пожар, обязано устранить нарушения пожарной безопасности, в частности, создать пожарные водоемы и противопожарные дороги, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа 2020 года между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в пределах Анапы загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Из-за лесного пожара городские власти ввели режим ЧС. Вечером 26 августа спасатели сообщили о ликвидации возгорания. Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник для туристов, опрошенные "Кавказским узлом" экологи назвали это решение ошибочным.

Следствие сочло, что руководство заповедника не обеспечило режим посещения заповедника и не приняло мер к тушению пожара. Директор заповедника Олег Кондратьев был обвинен в халатности и мошенничестве, он частично признал свою вину. На имущество Кондратьева наложен арест. 19 апреля Олег Кондратьев был приговорен к году и двум месяцам колонии общего режима за халатность и мошенничество, которые привели к пожару с ущербом почти на миллиард рублей. Его сын Александр приговорен к году колонии общего режима за мошенничество.

Прокуратура Краснодарского края обратилась в суд с требованием к руководству заповедника "Утриш" устранить нарушения правил пожарной безопасности, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Анапский городской суд по требованию прокуратуры обязал администрацию заповедника создать семь пожарных водоемов и 25 дорог, предназначенных для обеспечения проезда автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении. Ранее с этим требованием к руководству заповедника обратился Росприроднадзор, но оно было проигнорировано.

После того, как Анапский городской суд признал обоснованным требования природоохранной прокуратуры, затем Краснодарский краевой суд отказал учреждению в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение нижестоящей инстанции вступило в законную силу.

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