Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

04 марта 2023, 02:19

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Из-за плохой погоды в Грузии запрещен проезд по Военно-Грузинской дороге большегрузного автотранспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", движение грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии было запрещено с 01.10 мск 2 марта из-за непогоды на территории Грузии. Днем 2 марта движение через "Верхний Ларс" было открыто для всех машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Из-за ухудшения погоды в Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке от города Владикавказ до населенного пункта Ларс в обоих направлениях, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 02.00 мск, на въезде в Россию из Грузии на пропускном пункте видны несколько легковых автомобилей, камера, показывающая ситуацию на дороге к этому КПП, выключена. На выезде из России в Грузию на КПП видны грузовики и легковые автомобили, камера на дороге также выключена. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".