Стало известно о гибели на Украине одиннадцати жителей Волгоградской области

04 марта 2023, 00:21

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Алексей Макаров, Алексей Калианиди, Никита Власенко, Борис Савенков, Александр Сидоренко, Сергей Алексеев, Александр Забалуев, Александр Кузьмин, Константин Лысенко, Роман Поклонский и Михаил Саратовцев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 256 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Бороков стал 245-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

14 февраля в зоне специальной военной операции погиб Алексей Макаров, сообщила 3 марта администрация Быковского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Мобилизованный рядовой Алексей Калианиди, уроженец Петрова Вала, и 24-летний контрактник Никита Власенко из села Таловка погибли на Украине, их родным 2 марта в музее-панораме "Сталинградская битва" были переданы ордена Мужества, сообщила 3 марта администрация Камышинского района в своем Telegram-канале.

Также награды были переданы родным младшего сержанта Бориса Савенкова, рядовых Александра Сидоренко, Сергея Алексеева, Александра Забалуева, Александра Кузьмина, Константина Лысенко, Романа Поклонского и Михаила Саратовцева, следует из информации на сайте музея от 2 марта.

Борис Савенков родом из Волгограда. После школы поступил в техникум. Срочную службу проходил в Военно-Морском флоте. после демобилизации работал во вневедомственной охране, а затем вернулся на флот Участвовал в военной операции в Сирии. Похоронен в Волгограде, ему было 33 года, сообщило издание "Высота 102" 15 октября 2022 года.

Алексей Сидоренко родом из волжского, служил по контракту в зании рядового. Ему было 30 лет, сообщило издание V1 10 ноября 2022 года.

Сергей Алексеев был призван в рамах мобилизации, работал менеджером. Ему было 29 лет, у Сергея остались жена и дочь проинформировало издание 31 октября 2022 года.

Мобилизован был и 43-летний Александр Забалуев, он погиб 24 октября 2022 года. До мобилизации работал в частном охранном предприятии, сообщило 29 октября издание "Новости Волгограда".

Александр Кузьмин до мобилизации работал сварщиком, в зоне военной операции был минометчиком. Ему было 34 года, проинформировало агентство "Высота 102".

Константин Лысенко родом из Волгограда, в зоне военной операции был стрелком-помощником гранатометчика, проинформировал 2 марта портал "Волгоград без формата".