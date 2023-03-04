04 марта 2023, 00:21
Стало известно о гибели на Украине одиннадцати жителей Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Алексей Макаров, Алексей Калианиди, Никита Власенко, Борис Савенков, Александр Сидоренко, Сергей Алексеев, Александр Забалуев, Александр Кузьмин, Константин Лысенко, Роман Поклонский и Михаил Саратовцев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 256 жителей Волгоградской области.
"Кавказский узел" писал, что Денис Бороков стал 245-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.
14 февраля в зоне специальной военной операции погиб Алексей Макаров, сообщила 3 марта администрация Быковского муниципального округа в своем Telegram-канале.
Мобилизованный рядовой Алексей Калианиди, уроженец Петрова Вала, и 24-летний контрактник Никита Власенко из села Таловка погибли на Украине, их родным 2 марта в музее-панораме "Сталинградская битва" были переданы ордена Мужества, сообщила 3 марта администрация Камышинского района в своем Telegram-канале.
Также награды были переданы родным младшего сержанта Бориса Савенкова, рядовых Александра Сидоренко, Сергея Алексеева, Александра Забалуева, Александра Кузьмина, Константина Лысенко, Романа Поклонского и Михаила Саратовцева, следует из информации на сайте музея от 2 марта.
Борис Савенков родом из Волгограда. После школы поступил в техникум. Срочную службу проходил в Военно-Морском флоте. после демобилизации работал во вневедомственной охране, а затем вернулся на флот Участвовал в военной операции в Сирии. Похоронен в Волгограде, ему было 33 года, сообщило издание "Высота 102" 15 октября 2022 года.
Алексей Сидоренко родом из волжского, служил по контракту в зании рядового. Ему было 30 лет, сообщило издание V1 10 ноября 2022 года.
Сергей Алексеев был призван в рамах мобилизации, работал менеджером. Ему было 29 лет, у Сергея остались жена и дочь проинформировало издание 31 октября 2022 года.
Мобилизован был и 43-летний Александр Забалуев, он погиб 24 октября 2022 года. До мобилизации работал в частном охранном предприятии, сообщило 29 октября издание "Новости Волгограда".
Александр Кузьмин до мобилизации работал сварщиком, в зоне военной операции был минометчиком. Ему было 34 года, проинформировало агентство "Высота 102".
Константин Лысенко родом из Волгограда, в зоне военной операции был стрелком-помощником гранатометчика, проинформировал 2 марта портал "Волгоград без формата".
44-летний Роман Поклонский отправился на военную операции добровольцем. Он погиб в октябре 2022 года. у него осталось трое детей. Мобилизованному заместителю директора компании по производству металлоконструкций из Городищенского района Михаилу Саратовцеву также было 44 года, сообщило издание V1 2 марта.
Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 256 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.10 мск 4 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1534 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 651 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"