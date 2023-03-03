Родные погибшего в Сюнике военного перекрыли трассу Гюмри-Ереван

03 марта 2023, 14:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Родственники военнослужащего Паляна Погосяна, погибшего при пожаре в военной части в Сюнике, перекрыли трассу Гюмри-Ереван, требуя встречи с министром обороны Армении.

Участники протестной акции выражают недовольство тем, что спустя месяцы с момента происшествия в деле не появились обвиняемые, кроме того они до сих пор не получили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Родные погибшего неоднократно требовали сообщить им о ходе расследования. Теперь они настаивают на встрече с министром обороны Суреном Папикяном, пишет сегодня со ссылкой на отца погибшего Дживана Погосяна NEWS.am.

Пожар произошел на одной из боевых позиций в Сюникской области в июле 2022 года. 19-летний Палян Погосян получил ожоги, он находился в больнице десять дней, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Родители Погосяна ранее требовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, угрожая перекрыть дорогу. "Мы не спим ночами. Мы ждем, пока это злополучное правительство сообщит хоть что-то. Мы принесли своих сыновей в жертву этой неорганизованной армии, я сам видел весь хаос, который там царит", - рассказал Дживан Погосян, слова которого приведены в публикации от 26 января в соцсети "Вконтакте" в паблике "АРЦАХ ♰ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ ♰ АРМЕНИЯ", насчитывающем 20 тысяч подписчиков.

Родители убеждены, что сын несколько часов после пожара оставался без должной медицинской помощи, в противном случае его удалось бы спасти. Они рассказали, что узнали о случившемся спустя два дня после пожара, когда им позвонили сослуживцы Паляна. "Как можно скрывать такое от нас? Это же не обычная драка в части, чтобы нам не говорить о ней. Никому не пришло в голову взять и позвонить нам, проинформировать о случившемся", - заявили родители. По их словам, в период лечения сына в Ожоговом центре врачи регулярно просили принести то или иное лекарство и медицинские принадлежности, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал о пожаре в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области. В результате инцидента, произошедшего в ночь на 19 января, погибли 15 военнослужащих. По данным военной полиции, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. В связи с происшествием был уволен командующий армейским корпусом и арестован офицер, подозреваемый в халатности.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.