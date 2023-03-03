10 семей азербайджанских беженцев переехали в село Агалы

03 марта 2023, 08:27

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Еще 10 семей вынужденных переселенцев переехали сегодня в новые дома в селе Агалы. За четыре дня в Зангиланский район вернулись 94 человека из семей, покинувших Карабах в 1990-е годы.

Как писал "Кавказский узел", еще 94 человека (20 семей) переселяются в село Агалы Зангиланского района, объявил 28 февраля Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана. Всего в рамках проекта "Большое возвращение" в Агалы переселено 86 семей (420 человек), сообщило ведомство.

В июле 2022 года власти сообщили о начале массового возвращения азербайджанских беженцев в Карабах. Летом в село Агалы Зангиланского района, которое по итогам карабахской войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, переехали более 200 человек, покинувших село в 1990-е годы.

Сегодня еще 10 семей (44 бывших вынужденных переселенца) выехали из городка «Зангилан» в поселке Масазыр Абшеронского района в Агалы на постоянное жительство, сообщает АПА.

Эти 10 семей ранее жили в Зангиланском районе, уточняет Report. 28 февраля в Агалы были переселены также 10 семей (50 человек), пишет агентство.

Таким образом, в Агалы отправлены все 20 семей (94 человека), переезд которых анонсировали в конце февраля власти Азербайджана.

Напомним, в селе Агалы построены одно- и двухэтажные дома коттеджного типа с разным числом комнат и с земельными участками. Туда выразили желание вернуться 1357 из 1457 вынужденных переселенцев, ранее живших в Агалы. Эти люди проживали в поселке Масазыр в 20 километрах от Баку и в Сумгаите - в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха.

Переселение в село Агалы будет продолжено последовательно - на основании графика сдачи в эксплуатацию новых жилых массивов, сообщили ранее азербайджанские власти. В рамках проекта "Умное село" власти обещали применение в Агалы энергосберегающих технологий. Только за шесть месяцев 2021 года на реализацию проекта "Умное село" на территории села Минсельхозу Азербайджана было выделено 10,8 млн манатов (около 6,4 млн долларов).

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности Натиг Джафарли.

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