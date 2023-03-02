Власти отреагировали на "Редан" идеей отправить субкультурную молодежь на фронт

02 марта 2023, 23:45

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Задержания представителей подростковой субкультуры, которые называют себя "ЧВК" Редан", прошли в городах юга России. Власти предлагают бороться с новой субкультурой запретами, блокировками и отправкой молодых людей на фронт в составе реальной ЧВК.

Драки с участие представителей так называемой "ЧВК" "Редан" произошли в разных городах России, в том числе на юге страны, начиная с 19 февраля. Первым случаем стала массовая драка в московском торговом центре "Авиапарк", потасовка началась на фудкорте, а затем распространилась на несколько этажей торгового центра, сообщило издание Msk1.

По данным Telegram-канала Shot, причиной происшествия стало то, что одной компании не понравилось, как одета другая. Baza информировала, что конфликт начался из-за стульев. Впоследствии стало известно, что одной из сторон драки была так называемая "ЧВК" Редан.

Участники неформального движения "Редан" заявляют, что выступают "против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности", сообщило 28 февраля РИА "Новости".

«Редан», или «Пауки», — название преступной банды из популярной манги Hunter x Hunter. Их символ — двенадцатиногий паук, татуировку с его изображением носит каждый член группировки. Отомстить «Редану» за истребление своего клана хочет один из главных героев манги по имени Курапика, сообщила 27 февраля "Медиазона"*. "Очевидно, что «ЧВК Редан» никак не связаны с частными военными компаниями, эту аббревиатуру (частная военная компания - Прим. "Кавказского узла") они использовали в шутку", - говорится в публикации.

Задержания и проверки документов у подростков на юге России

26 февраля в Ростове-на-Дону полиция оцепила ТЦ "Горизонт" из-за скопления подростков, сообщило издание 161.ru.

На следующий день подростки попытались собраться у ТЦ "Рио", где силовики проверяли у собравшихся документы. Однако после группа молодых людей отправилась к ближайшей стройке, но там их уже поджидал наряд полиции, сообщил 27 февраля Telegram-канал Don Mash.

1 марта полицейские в Волгограде проверяли документы у всех подростков в торговом центре «Мармелад». Некоторых увезли в неизвестном направлении, сообщило издание V1. По данным издания "Высота 102", в отдел полиции "с комфортом" были доставлены около 20 подростков, в том числе две девушки, говорится в публикации от 1 марта.

Во вторник, 28 февраля, на Крепостной горе в Ставрополе подростки из двух субкультур "ЧВК" "Редан" и околофутбольных фанатов договорились встретиться для "разборок", однако "редановцы" не пришли на встречу. Однако на месте предполагаемой встречи были сотрудники полиции, которые подходили к молодежи и расспрашивали, чем подростки занимаются, проинформировал 1 марта "Блокнот Ставрополь".

1 марта, в Астрахани эвакуировали торговый центр "Ярмарка". По данным "Каспийинфо", эвакуация была связана с большим скоплением подростков, однако драк и потасовок не было, сообщило агентство.

Издание "Основа" сообщило что 1 марта прошли задержания подростков 13-15 лет в торговых центрах "Алания Молл" и "Столица" во Владикавказе.

Реакция властей на конфликты с участием "ЧВК" "Редан"

Роскомнадзор (РКН) изучает материалы, связанные с деятельностью неформальной молодежной группировки "Рёдан". Сейчас материалы уже направлены на экспертизу в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), после этого будет принято решение о том, нужно ли ограничивать доступ к публикациям, сообщили ТАСС 28 февраля в Роскомнадзоре.

1 марта стало известно, что Росмолодежь направила в Роскомнадзор информацию о трех размещенных в интернете материалах, связанных с субкультурой "ЧВК "Редан", для блокировки на территории России, продолжается экспертиза еще около 100 обращений, сообщила в среду пресс-служба федерального агентства.

"За последние двое суток Росмолодежь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении "ЧВК "Редан". Это как анонимные сообщения, так и обращения от различных уровней системы прокуратуры РФ, МВД России. По результатам рассмотрения трех из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имен, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства

Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле обратили внимание на происходящее. "Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - привело его слова РИА "Новости 28 февраля.

"Никакого нового преступного движения в стране не произросло", заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. ""Рёданы» (любители аниме) были и раньше и существовали долгое время мирно. Просто в голову особо буйным подросткам пришла идея подраться, отомстив скорее всего за локальный конфликт в прошлом. Так как тема быстро завирусилась, то любители аниме и из других городов начали обозначать себя в поддержку «своих»", - написал он в своем Telegram-канале 27 февраля.

Метелев предположил "вовлечь подростков в позитив" и отправить на фронт. "Я бы, на самом деле, не воспринимал это сообщество как что-то экстремистское, как что-то, с чем нужно бороться. Мне кажется, этих ребят нужно вовлечь в позитив, либо, раз они назвали себя ЧВК, а это означает "частная военная компания", — предложить Евгению Пригожину взять шефство над этим движением и пригласить их добровольцами на фронт. Либо вовлечь этих ребят в работу военно-патриотических клубов, потому что у них есть физическая сила, которую они хотят применить", — процитировало его слова РИА "Новости" 28 февраля.

Крупнейший паблик, объединяющий фанатов Hunter x Hunter во "ВКонтакте", в шутку изменил название на "ЧВК Редан". На стене появились картинки, иллюстрирующие противостояние "пауков" с представителями других субкультур. Однако многие восприняли эту иронию вполне серьезно, сообщило 1 марта РИА "Новости".

Позднее депутат проинформировал, что получил сообщение от одного из представителей ЧВК «Редан», который опасается блокировки ресурсов. Сегодня Метелев заявил, что "нашумевшая в последние дни история с ЧВК "Рёдан" оказалась очередной манипуляцией" с целью вовлечения молодёжи в деструктив. "Никакой организованной группировки нет. Сообщество «Реданов» мирное по своей сути и таким, уверен, и хочет остаться", - написал Метелев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал недавние массовые драки в торговых центра Ростова-на-Дону. Глава региона потребовал от руководителей городов и районов быстрой и чёткой реакции на информацию о несанкционированных публичных мероприятиях среди подростков.«Сейчас, когда состоялись первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Нужна очень выверенная, правильно организованная работа», — сказал Василий Голубев и призвал «объединить усилия общества, чтобы не допустить распространения манипулятивных технологий среди молодёжи, привело его слова 1 марта DonNews.

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