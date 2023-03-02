Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов у здания кассационного суда в Пятигорске 1 марта 2023 года. Скриншот со страницы сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

02 марта 2023, 22:48

Кассационный суд утвердил приговор трем Свидетелям Иеговы* из Нефтекумска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Просьба прокурора отменить слишком мягкий, по его мнению, приговор трем Свидетелям Иеговы* из Нефтекумска отклонена кассационным судом, который оставил в силе решение о штрафах Константину Самсонову, Александру Акопову и Шамилю Султанову.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года Нефтекумский районный суд приговорил Константина Самсонова к семи с половиной годам колонии, а Александру Акопову и Шамилю Султанову назначил штрафы по 500 тысяч рублей, но освободил верующих от их уплаты из-за длительного пребывания в следственном изоляторе. Самсонову удалось оспорить это решение, и в результате апелляции срок в колонии был заменен ему на штраф.

Пятый кассационный суд в Пятигорске 1 марта 2023 года окончательно утвердил приговор Константину Самсонову, Александру Акопову и Шамилю Султанову, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В кассационной жалобе прокуратура заявила, что считает неоправданно мягким приговор в виде штрафов Самсонову, Акопову и Султанову и настаивает на необходимости изоляции их от общества. Гособвинитель просил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верующие в своей кассационной жалобе настаивали, что вмененные им в вину действия и высказывания носили исключительно мирный характер, что их мотивом являлись не экстремистские побуждения, а намерение реализовывать свое право на исповедание и распространение веры.

Однако суд отказался отменять приговор нижестоящей инстанции и оставил его в силе, сообщается на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

С уголовным преследованием по статьям об экстремизме к 2 марта 2023 столкнулись не менее 95 Свидетелей Иеговы* в десяти регионах юга России, в том числе 64 человека в ЮФО и 31 в СКФО, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Свидетель Иеговы* из Георгиевска приговорен к длительному сроку в колонии", "Свидетель Иеговы* в Адыгее арестован за богослужения в Zoom", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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