Суд в Кабардино-Балкарии закрыл дело о выплатах чернобыльцам

02 марта 2023, 20:33

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Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил уголовное преследование юриста Леры Алхасовой и председателя союза "Чернобыль" Али Кучмезова, которые ранее получили условные сроки по делу о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Как писал "Кавказский узел", дело о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Урванский райсуд рассматривал с 12 ноября 2018 года. Обвиняемыми по делу о крупном мошенничестве с выплатами проходили юрист Лера Алхасова и председатель республиканской общественной организации "Союз "Чернобыль" Али Кучмезов. Еще один обвиняемый, супруг Леры Алхасовой Юрий Люев, скончался в апреле 2019 года. Суд в августе 2021 года приговорил Алхасову к пяти годам лишения свободы условно, а Кучмезова - к трем годам условно, обоим также были назначены штрафы. Кучмезов назвал все свои действия по получению выплат законными, а судебное преследование, по его мнению, привело к фактическому развалу организации, которая оказывала поддержку ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2011-2012 годах суды в Кабардино-Балкарии удовлетворили иски участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС к Минфину России о компенсации морального вреда, и обязали власти выплатить 484 истцам более 670 миллионов рублей. В течение почти года людям выплачивались компенсации в размере около 1,5 миллиона рублей, при этом, по данным следствия, "чернобыльцы" на руки получали половину этой суммы. В июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с "чернобыльцев" выплаченные им деньги. Выплаты компенсаций за событие 1986 года суд задним числом признал неправомерными, так как закон о компенсации морального вреда был принят только в 1994 году.

Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня прекратил уголовное преследование двух осужденных по "чернобыльскому делу" за истечением срока давности и освободил их от наказания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Руслан Фицев.

Приговор, который вынес Урванский районный суд, был обжалован гособвинением в апелляционном порядке, но оставлен без изменения. После этого Генеральная прокуратура по СКФО обжаловала в приговор в Пятом кассационном суде, где его отменили и вернули дело на новое рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

В определении, которое сегодня вынес Верховный суд республики, указано, что гражданский иск о возмещении ущерба может быть подан в суд в рамках гражданского судопроизводства.

Дело поступило в Верховный суд Кабардино-Балкарии 10 января, состоялись четыре заседания суда, последнее из них - сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев Алхасовой м Кучмезова относительно отмены наказания не поступало.

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