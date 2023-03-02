Силовик в Кабардино-Балкарии заподозрен в торговле наркотиками

02 марта 2023, 13:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудник одного из силовых ведомств купил в Ростове-на-Дону наркотики в крупном размере и был задержан в Нальчике при попытке их продать, сообщили следователи.

По версии следствия, сотрудник одного из правоохранительных ведомств купил в Ростове-на-Дону наркотики в большом количестве и затем 17 февраля перевез их в Нальчик. В этом городе он был задержан сотрудниками ФСБ при попытке продать наркотики.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Ведомство уточнило, что силовику вменяется часть 1 статьи 228 УК РФ 1 и часть 3 статьи 234 УК РФ 2 .

По данным Telegram-канала "Патриот КБР" речь идет о сотруднике Росгвардии, который работает в отделе вневедомственной охраны по Эльбрусскому району.

На 13.40 мск комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало. На сайте управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно сообщения следственного управления СКР по республике.

"Кавказский узел" также писал, что 16 ноября 2021 года жительница Прохладного и журналистка Назиля Канеева пожаловалась, что местные полицейские отказались возбуждать уголовное дело по жалобе на деятельность наркодилеров и не вернули ей мобильный телефон, изъятый ранее в качестве вещдока.

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