Глава района в Дагестане заподозрен в подделке решения совета депутатов

02 марта 2023, 13:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Цунтинского района Ахмед Гамзатов направил главе Дагестана Сергею Меликову сфальсифицированное решение муниципальных депутатов о своем назначении на эту должность, считает следствие.

По версии следствия, исполняющий обязанности главы Цунтинского района Дагестана Ахмед Гамзатов отправил главе республики Сергею Меликову сфальсифицированный документ.

Речь идет о поддельном решении муниципальных депутатов, в котором должность главы района закреплялась за Гамзатовым, передали 1 марта "Кавказ. Реалии"*.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Собранный материал направлен в ФСБ", – привело издание слова руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Гаяны Гариевой.

Предшественник Гамзатова на посту руководителя администрации Цунтинского района Шамиль Магомедов ранее был обвинен по уголовному делу, отметил Telegram-канал Mash Gor.

Комментариев от Ахмеда Гамзатова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что глава администрации Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов 18 апреля 2021 года был задержан по делу о взятке. Магомедов был заподозрен в получении 980 000 рублей взятки за покровительство двум компаниям при выполнении муниципальных контрактов. 21 апреля 2021 года он был арестован, а 4 июня 2021 года – временно отстранен от должности. 18 марта 2022 года стало известно, что суд признал Магомедова виновным в получении взятки и приговорил к семи годам лишения свободы условно.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.