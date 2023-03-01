Выселенные из дома жители Армении потребовали встречи с властями

01 марта 2023, 15:00

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Жильцы бывшего здания Минобороны Армении на акции протеста потребовали встречи с представителями Комитета госдоходов, чтобы добиться возвращения в квартиры, из которых их выселили.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля участники акции протеста в армянском селе Прошян установили палатки около дома, из которого их выселили полицейские по требованию властей. Жалобы выселенных людей переданы в Минтруда, сообщил омбудсмен Армении.

Здание на трассе Ереван - Аштарак ранее принадлежало Минобороны, позднее оно было передано Комитету госдоходов. Комитет пожаловался на то, что люди самовольно поселились в этом здании, и утром 16 февраля туда приехало несколько автобусов с полицейскими, которые выселили людей.

Жильцы бывшего здания Минобороны сегодня провели акцию протеста и потребовали встречи с представителями Комитета госдоходов. Акция протеста направлена на то, чтобы люди вернулись в квартиры, пояснил один из протестующих, Арам Ханзадян.

"Люди живут в этом здании пять лет, вложили последние средства и отремонтировали комнаты. Если наше вторжение было незаконным, то могли предотвратить это раньше", – приводит его слова News.am.

Протестующий пожаловался на то, что в предоставленных властями комнатах нет коммунальных удобств. "Как шесть человек могут уместить в 15 квадратных метрах?" – цитирует Ханзадяна издание.

Публикация проиллюстрирована телесюжетом, в котором один из протестующих на тротуаре оживленной городской улицы говорит на армянском языке, отвечая на вопросы журналиста. Рядом стоят по меньшей мере пять мужчин, они не перебивают говорящего. Поодаль стоят еще около десятка человек. В кадре также видны шесть сотрудников и сотрудниц полиции, они стоят у стены здания и не вмешиваются в происходящее.

Напомним, здание на Аштаракском шоссе в селе Прошян Котайкской области 15 апреля 2022 года решением правительства было передано на баланс Комитета по госдоходам. По данным СМИ, в нем жило около 120 семей, переехавших из Нагорного Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, сообщило 17 февраля "Новости-Армения".

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