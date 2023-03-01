Блокада Лачинского коридора продолжается 80-е сутки

01 марта 2023, 09:44

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Азербайджанские пикетчики 80-е сутки продолжают блокировать единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 28 февраля Лачинский коридор оставался закрытым 79-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 26 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады были перевезены 129 тяжелобольных пациентов.

Акция на Лачинской дороге продолжалась и в ночь на 1 марта, сегодня утром ее участники традиционно исполнили гимн Азербайджана и продолжили протест, который длится уже 80-е сутки, сообщает АПА.

Напомним, в Нагорном Карабахе из-за блокады коридора возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, ограничена работа АЗС и введен график подачи электричества. Также там введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на остальные продукты сильно выросли, пожаловались местные жители Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами. 25 февраля стало известно, что в магазинах Нагорного Карабаха выросли цены на продукты, которые продаются по талонам.

В феврале возбуждены административные дела в отношении 13 организаций и предпринимателей за продажу товаров по завышенным ценам, сообщили 27 февраля "Кавказскому узлу" в Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха.

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