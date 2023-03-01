Военный суд в Ростове-на-Дону арестовал обвиняемого в убийстве четырех сослуживцев контрактника

01 марта 2023, 05:02

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей контрактника Владимира Зеленина, обвиняемого в убийстве четырех сослуживцев и покушении на убийство еще одного.

Ранее решение об аресте контрактника принял Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

Арест был оспорен адвокатом военнослужащего, пишет 28 февраля Donday.

В постановлении, которое опубликовано на сайте суда, отмечается, что Владимир Зеленин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 - часть 3 статьи 30 (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

"Как следует из представленных материалов досудебного производства, органами предварительного следствия Зеленин обвиняется в убийстве четырех военнослужащих войсковой части № и в покушении на убийство военнослужащего указанной воинской части", - говорится в постановлении. При этом не уточняется, где и когда произошел инцидент.

Нижестоящий суд заключил контрактника под стражу 8 февраля, причем в постановлении суда срока заключения не указывается, но защитник подал апелляционную жалобу, заявив, что доказательств того, что Зеленин может "скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам процесса или иным путем воспрепятствовать производству по делу" нет.

Учитывая тяжесть преступлений, в которых обвиняется военнослужащий, а также то, что он не отрицал, что "стрелял из автомата в сослуживцев", Южный окружной военный суд оставил постановление нижестоящего суда без изменений.

Комментариями Владимира Зеленина по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что участник спецоперации Асланбек Байбетиев был приговорен судом к 3,5 годам заключения за незаконное пересечение госграницы, оборот оружия и контрабанду. Однако Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор до полутора лет лишения свободы.

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