Астраханец оштрафован за публикации в телеграм-канале "Весны"*

01 марта 2023, 00:46

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Ленинский районный суд Астрахани оштрафовал местного жителя Георгия Вербицкого за публикации в канале движения "Весна"*, деятельность которого приостановлена.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года астраханец Георгий Вербицкий был задержан за расклейку пацифистских листовок. Силовики провели обыск в его квартире, сфотографировали у листовок и составили административный протокол о дискредитации армии.

В постановлении, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Астрахани 28 февраля, говорится, что Вербицкий в период с 26 сентября по 9 ноября 2022 года размещал фотографии проведенных протестных акций в телеграм-канале "Весны"* и таким образом "принимал участие в деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, а также в отношении которой принято решение о приостановлении деятельности". При этом в постановлении не уточняется, о каких акциях идет речь.

Отмечается, что фото акций он размещал посредством телефона, который в настоящее "является нерабочим и восстановлению не подлежит".

В действиях Вербицкого, говорится в постановлении, "усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 20.28 КоАП РФ" (организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности).

Вербицкий вину признал и раскаялся, суд оштрафовал его на три тысячи рублей.

Ранее Георгий Вербицкий был оштрафован за расклейку пацифистских листовок на 35 тысяч рублей. Ему вменили дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), пишет "ОВД-Инфо"**.

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* внесено Минюстом в реестр иноагентов, в отношении движения принято решение о приостановлении деятельности.

** внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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