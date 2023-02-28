Бывший советник Кадырова умер в Москве

28 февраля 2023, 21:12

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Бывший банкир Петр Чувилин, отбывший срок за мошенничество, умер в московской частной клинике. во время следствия и после приговора 2016 года Чувилин давал показания по резонансным делам, в том числе по делу об убийстве Руслана Ямадаева.

"Кавказский узел" писал, что Петр Чувилин, когда находился под следствием по делу о мошенничестве, дал показания на депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева, сообщило в 2016 году агентство "Росбалт"*. Чувилин был допрошен тогда по делу об убийстве бывшего депутата Руслана Ямадаева и покушении на бизнесмена Александра Антонова, в котором обвинялись жители Чечни Асланбек Дадаев и Элим Паша Хацуев и Тимур Исаев, позже осужденные по обвинению в Руслана Ямадаева.

Руслан Ямадаев - самый старший из шести братьев семьи Ямадаевых из тейпа Беной. Участник Первой чеченской войны на стороне сепаратистов, во Второй чеченской войне занял сторону федеральных сил. Депутат Государственной думы России в 2003 - 2008 годах. Убит в Москве в сентябре 2008 года.

В частной медицинской клинике в Москве 27 февраля умер бывший банкир и бывший советник Рамзана Кадырова Петр Чувилин, сообщило сегодня РБК со ссылкой на источник из окружения Чувилина. По его словам, Чувилин находился на лечении в стационаре частной клиники. "Он долго болел, и у него развился сепсис", — сообщил источник.

Чувилин родился в 1968 году в Москве, окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана. В 1990-х и начале нулевых вошел в руководство ряда финансовых структур - ОАО «Спецремстроймаш», был гендиректором ООО «Конфитум-1», а также вице-президентом Инкредбанка и членом правления «Конверсбанка-Москва», который находился под контролем Германа Горбунцова. С 2006 по 2009 год был гендиректором хоккейного клуба «Спартак», также подконтрольного Горбунцову, отмечается в материале.

Горбунцов в 2012 году направил в Следственный комитет заявление, где назвал Чувилина организатором покушения на одного из прежних владельцев банка, Александра Антонова. Поводом стал долг в размере $106 млн, с которым был куплен Конверсбанк, а Антонов, предположительно, обещал возместить эти деньги новому владельцу. В марте 2012 года, уже после заявления, в Лондоне было совершено покушение на самого Горбунцова.

Горбунцов ранее рассказывал, что Чувилин обратился к нему с предложением поспособствовать в получении долгов с Антоновых, при этом намереваясь отстранить Антоновых от управления банком. "Чувилин, гордившийся тем, что имел возможность решать любые вопросы с чеченцами, решил привлечь Адама Делимханова, известного своими родственными связями с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. По мнению Чувилина, это придало бы весомость его требованиям и показало бы Антоновым бесперспективность попыток "соскочить", т.е. уклониться от требований по передачи активов. При этом Чувилин решил не посвящать Делимханова в детали плана, ему сказали лишь, что Антоновы должны большую сумму денег и что было бы неплохо, если бы он просто поприсутствовал на встрече, где им бы об этом напомнили. Чувилин считал, что в случае, если Антоновы обратятся в правоохранительные органы, авторитет Делимханова позволит избежать ответственности", - привело слова Горбунцова в 2012 году агентство "Росбалт"*.



В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, он обещал банкирам решать их проблемы с контролирующими органами в обмен на крупные суммы. В частности, за 5 миллионов долларов обещал урегулировать конфликт банка "Европейский экспресс" с Центробанком. В апреле 2016-го он был осужден на четыре года, сообщило РБК.

После вынесения приговора Чувилин стал одним из основных свидетелей по делу бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, сообщив что тот участвовал в схемах покровительства финансовым учреждениям за взятки. Также показания Чувилина фигурировали в деле Валерия Маркелова, бывшего совладельца группы компаний "1520", который получил срок за взятку для Захарченко в размере 500 миллионов рулей и в деле о так называемом молдавском ландромате — схеме вывода средств из России через банки Молдавии. В 2018 году Чувилин был условно-досрочно освобожден. В 2019-м году он сообщал, что находится за пределами России, сообщило агентство

Чувилин скончался 26 февраля от сердечной недостаточности, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на бывшего генерального менеджера футбольного клуба "Спартак" Андрея Яковенко.

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