28 февраля 2023, 13:43

Силовики отчитались о задержании пособника террористов в Ингушетии

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Житель Ингушетии задержан по подозрению в пособничестве террористической деятельности.

Бойцы СОБР Росгвардии и сотрудники регионального управления ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в Магасе и задержали жителя региона, сообщило УФСБ.

Задержанный подозревается в пособничестве террористической деятельности, сказано в сообщении, опубликованном 27 февраля на сайте ведомства.

В чем именно заключалось пособничество террористам, в котором подозревается житель Ингушетии, - не сообщается.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года силовики задержали трех россиян, в том числе жителя Ингушетии, которые были обвинены в том, что переводили деньги террористической группировке и вели пропаганду в интернете.

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Примечание:

"Житель Дагестана получил срок за содействие терроризму", "Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*", "Оставлен в силе приговор жителю Баксана за содействие боевику ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 февраля 2023, 14:08

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