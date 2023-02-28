Силовики отчитались о задержании пособника террористов в Ингушетии

28 февраля 2023, 13:43

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Житель Ингушетии задержан по подозрению в пособничестве террористической деятельности.

Бойцы СОБР Росгвардии и сотрудники регионального управления ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в Магасе и задержали жителя региона, сообщило УФСБ.

Задержанный подозревается в пособничестве террористической деятельности, сказано в сообщении, опубликованном 27 февраля на сайте ведомства.

В чем именно заключалось пособничество террористам, в котором подозревается житель Ингушетии, - не сообщается.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года силовики задержали трех россиян, в том числе жителя Ингушетии, которые были обвинены в том, что переводили деньги террористической группировке и вели пропаганду в интернете.

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