Силовики провели обыски в администрации Ахтынского района

28 февраля 2023, 09:18

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Обыски в администрации Ахтынского района Дагестана проведены в рамках уголовного дела в отношении замглавы района, который заподозрен в приобретении сироте непригодного для жизни дома, сообщили следователи.

27 февраля силовики провели обыски у членов жилищной комиссии администрации Ахтынского района, в отделах бухгалтерии, опеки и попечительства, а также в кабинете заместителя главы района и в его доме.

"В ходе обысков изъяты документы по постановке на учет сироты в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и послуживших основанием для приобретения жилья, не соответствующего санитарно-техническим требованиям", – сообщило 27 февраля на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Ведомство пояснило, что обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении заместителя главы Ахтынского района. Он заподозрен в превышении полномочий при приобретении жилья сироте, несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На сайте администрации Ахтынского района указано, что исполняющим обязанности главы района является Вадим Агасиев. У него два заместителя – Роберт Гамзаев и Фатима Ахмедова. При этом Ахмедова является временно исполняющей обязанности заместителя главы района.

"Кавказский узел" ранее писал, что 8 августа 2019 года прокуратура сообщила, что заместитель главы Ахтынского района заподозрен в злоупотреблении полномочиями после того, как приобрел сироте на бюджетные деньги жилье, несоответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Напомним, 10 марта 2020 года главе администрации Ахтынского района Осману Абдулкеримову было предъявлено обвинение в превышении полномочий при продаже земли по заниженной стоимости, после чего чиновник был арестован на два месяца. 20 марта 2020 года по решению апелляционного суда Абдулкеримов был отпущен под домашний арест. 6 августа 2020 года стало известно, что дело против Адбулкеримова прекращено из-за истечения сроков давности.

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