Подозреваемые в нападении в Черкесске арестованы заочно

28 февраля 2023, 04:28

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Суд заочно арестовал четверых жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в нападении на судью Арбитражного суда, сотрудника управления казначейства и двух местных жителей в Черкесске. Фигуранты дела объявлены в международный розыск.

Как писал "Кавказский узел", нападение на судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесии Казбека Салпагарова, замруководителя республиканского управления казначейства Мурата Эльканова и еще двух мужчин было совершено с целью хищения имущества, сообщило следствие. Если бы целью нападения было хищение имущества, то, завладев сумкой, нападавшие должны были сбежать, но жестокое избиение продолжилось, скептически заметили пользователи соцсети. Версия о нападении с целью ограбления вызвала скепсис и у бывших силовиков.

20 февраля четыре человека избили в Черкесске судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесии. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и разбойном нападении. На видеозаписи инцидента, которую разместил телеграм-канал Baza, видно, что нападение произошло около здания республиканской инспекции труда, в нем участвовали четыре человека, трое из которых были вооружены битами. Когда один из подвергшихся нападению мужчин упал на землю от ударов, один из нападавших выхватил у него маленькую сумку, после чего лежащего мужчину продолжили избивать битой и ногами.

Четверо жителей Карачаево-Черкесии заочно арестованы по подозрению на нападение на судью Арбитражного суда республики Казбека Салпагарова, замруководителя республиканского управления казначейства Мурата Эльканова и еще двух местных жителей, которое произошло 20 февраля в Черкесске, говорится в сообщении, опубликованном 27 февраля на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесии.

"По ходатайству следователя фигурантам заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пишет ведомство.

В сообщении также отмечается, что следствие располагает данным о местонахождении фигурантов дела, они объявлены в международный розыск.

Напомним, что 22 февраля МВД по Карачаево-Черкесии назвало имена объявленных в розыск по делу о нападении в Черкесске и объявило вознаграждение в 500 тысяч рублей за достоверную информацию об их местонахождении. В розыск по подозрению в покушении на убийство и разбое объявлены Мурадин Айбазов, Мурат Богатырев, Тимурлан Каракотов, Арсен Чагаров.

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