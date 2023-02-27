Продлен арест бывшей судье Елене Кондрат 

27 февраля 2023, 20:42

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Бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, которая пыталась скрыться от уголовного преследования в Чечне, оставлена под арестом до 28 апреля.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля 2022 года бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат была задержана в Чечне. 19 апреля 2022 года Верховный суд России удовлетворил ходатайство Следкома России об аресте бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. По версии следствия, в Чечне она пыталась изменить свои имя и фамилию на Светлану Хондрат.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Кондрат встретилась с другой судьей арбитражного суда и рассказала, что к ней обратились лица, готовые передать 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к ответственности нескольких физических и юридических лиц в рамках дела, находящегося на рассмотрении у этой судьи. Однако коллега Кондрат обратилась в правоохранительные органы. В октябре 2020 года Кондрат вышла из квартиры, чтобы, во версии следствия, отдать пакет с деньгами, но была задержана силовиками. От ареста Кондрат спасла судейская неприкосновенность, которая была снята Высшей квалификационной коллегией судей только в ноябре 2021 года, сообщило 18 апреля 2022 года РАПСИ.

Пресненский суд Москвы продлил до 28 апреля арест бывшей судье Арбитражного суда столицы Елене Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, сообщило сегодня ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Кондрат Елены до 28 апреля", - процитировало агентство слова представителя пресс-службы суда.

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