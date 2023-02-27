Арестованы подозреваемые по делу о хищении газа в Уллубийауле

27 февраля 2023, 19:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Четверо подозреваемых по делу о хищении газа на 150 миллионов рублей в дагестанском селе Уллубийаул арестованы на два месяца, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля следователи сообщили, что по делу о хищении газа в Уллубийауле задержаны четверо подозреваемых: замначальника отдела ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", техник из управления компании в Карабудахкентском районе, сотрудник администрации села Уллубийаул и работник тепличного хозяйства. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил Следственный комитет.

Следователи 21 февраля отчитались о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, оценив ущерб от хищений газа в селе в более чем 150 миллионов рублей. По версии следствия, с октября 2021 года по апрель 2022 года сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала в сговоре с владельцами тепличных хозяйств в селе Уллубийаул "путем перекрутки приборов учета газа, установленных в тепличных хозяйствах, и их замены" похитили около 22,2 миллиона кубометров газа, а в отчетах компании похищенный газ был указан как "потеря".

Советский райсуд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об аресте четырех подозреваемых, сообщила пресс-служба управления СКР по Дагестану. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в декабре 2021 года отключение газа в селе Уллубийаул и тепличных хозяйствах его жителей привело к потерям до 30% урожая. Сотрудники газовой компании не предупредили о предстоящем отключении, рассказал "Кавказскому узлу" глава села Руслан Абуев. Подачу газа временно прекращали, чтобы не допустить несчастных случаев во время поиска незаконных врезок в газопроводы, пояснили в ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

У жителей Уллубийаула около 70 гектаров теплиц, они выращивают томаты, рассказал Руслан Абуев. Ночью, когда отключили газ, температура воздуха составляла около +3 градусов, что привело к гибели растений. Владельцы тепличных хозяйств, недовольные отключением газа, провели акцию протеста на федеральной трассе. "Газпром межрегионгаз Махачкала" заявил, что в селе найдены 15 самовольных врезок в газопровод, которые стали причиной нехватки давления в ближайших домах.

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