Дачники из Волгоградской области пожаловались Бастрыкину на рейдерский захват

27 февраля 2023, 13:13

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Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился провести проверку после жалобы дачников из Городищенского района на рейдерский захват имущества садового товарищества. Имущество необоснованно передано в управление новой организации, пояснили садоводы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по обращению жителей СНТ «Мичуринец-2» села Винновка Волгоградской области о фальсификации результатов собрания, о котором дачники не были осведомлены, сообщила сегодня пресс-служба СКР.

Жители Волгоградской области пожаловались Бастрыкину на то, что после собрания имущество СНТ было неправомерно передано в управление другого товарищества, и на то, что "создаются препятствия к проезду дачников к их собственности". "А также происходят факты вымогательства денежных средств с граждан якобы за существующие долги. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. организовать процессуальную проверку по озвученным доводам. Результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в публикации в телеграм-канале комитета.

Садоводы СНТ «Мичуринец-2» в Городищенском районе в январе 2023 года пожаловались, что в феврале 2022 года в СНТ прошло собрание, участники которого решили, что «Мичуринцем» будет распоряжаться новое ТСН (товарищество собственников недвижимости) с новым председателем, сообщил 20 января "Блокнот Волгоград".

"Мы, садоводы СНТ «Мичуринец-2», считаем, что попали в беду! Беда в том, что был рейдерский захват нашего СНТ... 26 февраля [2022 года] прошло собрание, на собрании составили протокол о том, что «Мичуринец-2» и всем его имуществом будет распоряжаться ТСН «Виновские дачи»", - привело издание слова одного из дачников.

По словам авторов обращения, некоторых дачников убеждали вступить в новое товарищество, поясняя, что "они и есть «Мичуринец-2»". "Люди верят… Их заставляют писать заявления, уговаривают, чтобы они вступили в «Виновские дачи» и что теперь они не будут никому должны. Говорится о том, что у нас большой долг по электроэнергии. Сумма действительно большая, но мы такие не одни, и это поправимо. На собранные деньги нанимается личная охрана, которая, видимо, защищает только от садоводов. Прежнюю охрану, которая сторожила наше имущество, которую мы знали в лицо, распустили, а общее имущество – бульдозер, «Нива», все, что было – присвоили", - рассказали дачники.

Кроме того, перед их словам, перед СНТ был установлен шлагбаум, и чтобы проехать к своим участкам, садоводам приходилось ехать в управление и писать заявления, чтобы их пропустили через шлагбаум.

Один из дачников, Николай Торгашин, в августе 2022 года обжаловал в суде решение по собранию от 26 февраля. В итоге, по его словам, собрание признали незаконным и недействительным, однако новый председатель и после этого не покинул управление «Мичуринца».

"Исследование в суде показало, что на собрании не было кворума, недостаточно правильно были оформлены документы. Целью создания оказалось создание условно-правовой базы для фактического захвата территории и имущества СНТ", - привело издание слова конкурсного управляющего СНТ «Мичуринец-2» Бориса Бершадского.

Областное управление СКР, по состоянию на 13.10 мск 27 февраля, не сообщило на своем сайте о ходе доследственной проверки.

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