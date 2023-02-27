Аварийное состояние общежития в Каспийске дало повод для критики властей

27 февраля 2023, 08:39

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Жительница одного из общежитий в Каспийске сняла на видео его ветхие помещения и пожаловалась на антисанитарию, в которой приходится жить людям. Просмотревшие этот ролик пользователи соцсети раскритиковали власти за равнодушие к проблеме жильцов аварийного общежития. Они призвали чиновников переселить людей в новое жилье.

Как информировал "Кавказский узел", 23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

Минувшей ночью в Instagram-паблике* tut.dagestan был опубликован ролик, автор которого пожаловалась на плохие условия проживания в общежитии. На кадрах ролика показано, что оператор идет по коридору и затем заходит в помещение санузла. Как коридор, так и санузел находятся в ветхом состоянии. В санузле стоит ведро, в которое с потолка капает вода. Также водой залит пол.

"Уважаемая администрация города Каспийск! Пожалуйста, полюбуйтесь в какие условиях антисанитарных находятся люди, им приходится посещать вот такой санузел", – сказала автор ролика.

"Вот в таком состоянии находится общежитие на улице Советской, 23, Каспийск", – сказано в описании ролика.

На 06.45 мск эта запись в паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, набрала 1286 отметок "нравится" и 173 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Вашим чиновникам все равно на такие вещи", – написал khizri9909.

"В этом городе есть мэр?" – спросил пользователь humeira_bint_dj.

"Там живут люди? Вы серьезно?" – спросил пользователь с ником babaika_212105.

"И там живут люди? Ужас, как можно такое допускать властям и как люди это терпят?" – написал пользователь _05_dag_______05.

"Очень жалко людей, живущих в таких условиях… Не работают законы по сносу и расселению ветхого жилья, дают разрешения на незаконные постройки, с целью обогащения очередных чиновников… но, чтобы расселить и выдать полагающиеся по закону квадратные метры…", – написал пользователь sairsa091703.

Другая часть комментаторов задалась вопросом, почему жильцы общежития не сделают ремонт. "А самим какие-то условия жизни нельзя создать? Элементарный косметический ремонт нельзя сделать? Всё им надо сделать и дать", – заявил пользователь muiul1956.

"Зачем кого-то обвинять, сами что ли не могут косметический ремонт сделать? Скинулись бы и сделали. Я не понимаю, ты живешь там, почему нельзя проследить за всем этим?" – спросил пользователь umucusum62.

Еще одна часть пользователей пояснила, что ремонт в этом общежитии сделать невозможно. "Раньше люди сами хоть косметический ремонт делали, скидывались, теперь люди и этого делать не могут, потому что стены все в сырости, делать не получается", – пояснил пользователь radzhabova.ilgame.

"Послушайте те, кто тут пишет, чтобы люди за свой счёт сделали ремонт. Люди, которые там живут в таких ужасных условиях, наверное, и так латают то там, то тут дыры, меняют трубы и это всё за свой счёт. Эти общежития, их таких в Каспийске семь домов, все подлежат сносу. Только почему то у администрации города другое мнение, они считают, что там жить можно и что люди потерпят. Это издевательство над людьми, там живут далеко не миллионеры, в основном там остались многодетные семьи, инвалиды, и те, кто не может себе позволить снять квартиру или хоть какой-то угол", – написал пользователь aml_2307.

На 06.45 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно жалобы жительницы общежития на плохие условия проживания.

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