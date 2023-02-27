27 февраля 2023, 01:04

Грузинские баскетболисты впервые в истории пробились на чемпионат мира

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обойдя по итогам отборочных матчей сборную Исландии в турнирной таблице, сборная Грузии впервые в истории примет участие в чемпионате мира по баскетболу.

Сборная Грузии по футболу поздно вечером 26 февраля встретилась со сборной Исландии.

Игра состоялась в "Тбилиси Арене" и завершился он в пользу Исландии со счетом 77-80. Однако при этом исландцам не хватило очков для выхода на чемпионат мира, так как ранее Грузия выиграла у них в матче в Рейкьявике с разницей в счете в три очка, пишут "Новости-Грузия".

По итогам третьего отборочного раунда сборная Грузии заняла третье место в группе L, получив право выступить на чемпионате мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и Филиппинах, сообщает sports.ru.

Грузинская сборная по баскетболу принимала участие в европейском первенстве пять раз, но ни разу не выигрывала квалификацию. Лучший результат игроки показали в 2011 году, когда дебютировали в первенстве. Тогда они заняли 11-е место, информирует "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года на матче чемпионата Европы по баскетболу между сборными Грузии и Турции произошла потасовка. Международная федерация баскетбольных ассоциаций оштрафовала сборные Грузии и Турции за потасовку, которая произошла на матче чемпионата Европы в сентябре. Также штрафы получили три игрока грузинской сборной и один турецкий баскетболист. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дагестанский борец дисквалифицирован за драку", "Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи", "Анжи" лишился лицензии на фоне многомиллионных долгов перед игроками".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 февраля 2023, 02:03

27 февраля 2023, 00:05

26 февраля 2023, 23:06

26 февраля 2023, 22:06

  • В Нагорном Карабахе возобновляется работа всех детсадов

    Образовательный процесс во всех дошкольных образовательных учреждениях Нагорного Карабаха будет полностью возобновлен 27 февраля, сообщили власти. Мамы, которые вынуждены были уйти с работы, чтобы сидеть дома с маленькими детьми, рассказали, что с нетерпением ждут открытия детских садиков.

26 февраля 2023, 21:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи