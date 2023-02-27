Грузинские баскетболисты впервые в истории пробились на чемпионат мира

27 февраля 2023, 01:04

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Обойдя по итогам отборочных матчей сборную Исландии в турнирной таблице, сборная Грузии впервые в истории примет участие в чемпионате мира по баскетболу.

Сборная Грузии по футболу поздно вечером 26 февраля встретилась со сборной Исландии.

Игра состоялась в "Тбилиси Арене" и завершился он в пользу Исландии со счетом 77-80. Однако при этом исландцам не хватило очков для выхода на чемпионат мира, так как ранее Грузия выиграла у них в матче в Рейкьявике с разницей в счете в три очка, пишут "Новости-Грузия".

По итогам третьего отборочного раунда сборная Грузии заняла третье место в группе L, получив право выступить на чемпионате мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и Филиппинах, сообщает sports.ru.

Грузинская сборная по баскетболу принимала участие в европейском первенстве пять раз, но ни разу не выигрывала квалификацию. Лучший результат игроки показали в 2011 году, когда дебютировали в первенстве. Тогда они заняли 11-е место, информирует "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года на матче чемпионата Европы по баскетболу между сборными Грузии и Турции произошла потасовка. Международная федерация баскетбольных ассоциаций оштрафовала сборные Грузии и Турции за потасовку, которая произошла на матче чемпионата Европы в сентябре. Также штрафы получили три игрока грузинской сборной и один турецкий баскетболист.

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