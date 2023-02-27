Замминистра на Ставрополье подозревается в аферах

27 февраля 2023, 00:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователи заподозрили заместителя министра имущественных отношений края Евгению Мосину в мошенничестве при закупке за бюджетный счет средств индивидуальной защиты против коронавируса.

По версии следователей, Евгения Мосина в 2020 году от имени Минимущества Ставрополья заключила два контракта почти на 16 млн рублей с частной компанией на поставку средств индивидуальной защиты. При этом цена закупки была завышена. В результате бюджет потерял 2,7 млн рублей.

Евгения Мосина задержана по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает 26 февраля со ссылкой на свои источники "Блокнот. Ставрополь".

Информации об отставке нет, на сайте ведомства по данным на 23.00 26 февраля она значится в должности замминистра.

"Кавказский узел" ранее сообщал о деле первого замминистра ЖКХ Ставрополья Евгения Маслова. Он был заподозрен в мошенничестве в особо крупном размере, которое имело место во время борьбы с эпидемией. По версии следствия, в 2020 году он допустил завышение цены госконтрактов на проведение дезинфекции во время пандемии, а подрядчик был определен до подготовки закупочных процедур. Из 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета региона на оплату работу, не менее 15 миллионов рублей были похищены, предположили следователи.

При этом ставропольские медработники жаловались как на невыплаты за заболевание, так и на проблемы со стимулирующими надбавками за работу во время эпидемии. 6 ноября 2020 года власти Ставропольского края сократили число медработников, которые могут получить пособия после заражения коронавирусом на работе. Поправки не связаны с злоупотреблением врачей правом на выплаты, они приняты из-за сокращения доходной части бюджета, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Отметим, что за время с начала эпидемии в Ставропольском крае было выявлено 250705 случаев коронавируса, умерли 7128 человек. Последняя на сегодняшний день смерть зафиксирована 28 января, сообщает сайт "Стопкоронавирус. РФ"

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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