Минкульт Грузии передал патриархии реставрацию Гелатского монастыря

26 февраля 2023, 16:17

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Руководство реставрацией Гелатского монастыря передано патриархии, сообщил Минкульт Грузии после того, как Грузинская православная церковь подвергла критике ход восстановления комлекса.

Как писал "Кавказский узел", 31 января эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они.

Координацию и руководство реставрацией Гелатского монастыря передано грузинской патриархии, сообщает сегодня со ссылкой на министерство культуры Грузии "Новости-Грузия".

Ранее Грузинская православная церковь раскритиковала ход реставрации комлекса, которой руководил Минкульт, и потребовала заменить привлеченных специалистов на более квалифицированных.

Решение передать реставрационные работы в ведение патриархии министр культуры Тея Цулукиани приняла после встречи с представителями патриархии, Агентства по охране культурного наследия и других структур, пишет издание.

Патриархия сообщила, что приняла предложение Минкульта. "Патриархия приняла предложение и позаботится о создании некоей площадки, где будут задействованы все компетентные стороны для решения проблем Гелати, что должно обеспечить поиск наилучших методов и путей дальнейшей работы", - цитирует сообщение патриархии издание.

Напомним, в марте 2020 года на черепичной кровле главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси были обнаружены дефекты. В храм начала проникать дождевая вода и повреждать уникальные фрески XII, XIV и XVI веков. Чтобы спасти черепичную крышу, на ней были начаты работы, крышу временно перекрыли жестью.

В январе 2022 года часть крыши монастырского комплекса обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли.

В октябре 2022 года министр культуры заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери. В конце ноября 2022 года активисты провели акцию протеста с требованием спасти монастырь.

Гелатский монастырь Богородицы - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе.

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