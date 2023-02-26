Эсебуа отверг обвинение в захвате заложников в Зугдиди

26 февраля 2023, 13:46

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Бадри Эсебуа, задержанный по обвинению в захвате заложников в Зугдиди, сообщил, что о налете на банк узнал из теленовостей и намерен доказывать свою невиновность.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября 2020 года МВД Грузии объявило, что в нападении на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди и захвате заложников подозревается Бадри Эсебуа. Расследование дела ведется по трем статьям УК Грузии: незаконный оборот оружия, террористический акт и захват заложников.

21 октября 2020 года вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" и взял в заложники 43 человек. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и 500 тысяч долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся.

Бадри Эсебуа, который находился в розыске и был задержан в ночь на 8 февраля, заявил о своей невиновности и намерении обратиться в ЕСПЧ, сообщает сегодня "Новости Грузия". В письме, направленном телеканалу «Пирвели», Эсебуа пояснил, что о нападении на банк узнал по телевизору, пишет издание.

"Я в лесу не прятался и не жил ни дня. Я жил как обычный человек. Конечно, у меня был доступ к информации. Я свободно передвигался по всей Грузии, в том числе и в столице… Я ожидал всего от этой власти, но мне тоже есть что сказать, я надеюсь доказать правду... В моем деле нет доказательств", - цитирует сегодня письмо Бадри Эсебуа "Грузия Online".

Бадри Эсебуа был задержан 8 февраля примерно в двух километрах от своего дома. По данным телеканала «Мтавари Архи», мужчина два года скрывался в доме родственника в селе Джихашкари Зугдидского района, сообщило 8 февраля "Батумелеби".

По данным МВД, на месте задержания Эсебуа изъяты огнестрельное оружие и патроны. Адвокат Эсебуа Сосо Джанашия рассказал, что задержанный переведен в Кутаиси, сообщило издание.

Напомним, 22 октября 2020 года глава МВД Грузии заявил, что захватившему заложников в банке выплатили требуемую сумму, так как человеческие жизни "находятся в приоритете". Подобные заявления могут спровоцировать волну захватов заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по вопросам безопасности.

Уже в ноябре 2020 года в Грузии произошел второй захват заложников - в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники были освобождены. Второй за месяц захват заложников в Грузии говорит о недостаточной профилактике таких инцидентов, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

16 апреля 2021 года вооруженный человек захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси. Силовики задержали подозреваемого Николоза Цурцумию, никто из заложников не пострадал.

9 сентября того же года вооруженный гранатой мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Кварели. В ходе переговоров с полицией он отпустил людей, а вскоре был задержан.

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