Режим ЧС введен в Динском районе из-за найденной авиабомбы

26 февраля 2023, 12:53

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В дачном поселке обнаружена авиабомба времен войны, в Динском районе Кубани введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация муниципалитета.

В Динском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за найденной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, пишет со ссылкой на сообщение администрации района "Коммерсант".

Бомба найдена в дачном товариществе "Миловидово", говорится в публикации, размещенной сегодня утром в телеграм-канале администрации Динского района.

"На территории Динского района с 18.00 часов 25 февраля для сил и средств муниципального звена ТП РСЧС введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с обнаружением на улице Восточной, 47, в ДНТ «Миловидово» авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. Проводятся необходимые действия по обезвреживанию взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении. По состоянию на 12.45 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", дачное товарищество "Миловидово" расположено в хуторе Осечки Новотитаровского сельского поселения.

"Кавказский узел" писал также, что в октябре 2021 года, по словам жителей Новороссийска, осколки авиабомбы, уничтоженной саперами в море около села Мысхако, повредили пять жилых домов и здание гостиницы. Прокуратура Новороссийска начала проверку инцидента, а представители властей на встрече с пострадавшими пообещали им помощь.

Ранее, 24 сентября 2021 года, спасатели в Мысхако нашли в Черном море в 10 метрах от берега авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Ее уничтожение создало сложности, так как взорвать бомбу на месте было нельзя из-за близко расположенных жилых домов, а вывезти было затруднительно, поскольку транспорт не мог подъехать к месту обнаружения бомбы.

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