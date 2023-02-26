Краснодарцы обвинили городские власти в игнорировании загрязнения реки Кубань

26 февраля 2023, 05:40

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В районе Тургеневского моста в Краснодаре в Кубань с напором сливается сточная вода, на воде скапливается черная пена, стоит зловоние, сообщила местная жительница в Telegram. Комментаторы заявили, что местные власти о загрязнении реки знают, но ничего не делают.

"Кавказский узел" ранее писал, в феврале 2021 года администрация Краснодара была оштрафована на 3,65 миллиона рублей за сброс неочищенных стоков в реку Кубань и захламление прибрежной полосы. В декабре 2022 года жители Краснодара жаловались, что на набережной Кубани в районе Тургеневского моста невозможно гулять, так как от реки исходит зловоние.

Жительница Краснодара опубликовала в телеграм-канале "Типичный Краснодар" (более 155 тысяч подписчиков) видео слива сточных вод в реку Кубань. "Проходила по набережной со стороны Тургеневского моста. Вонь стоит нереальная. Все обходят это место по газону. Сброс в реку нечистот - это уже давно не новость. Но сегодняшний инцидент меня шокировал. Вода прямо из трубы огромным напором сливается в реку. На поверхности которой образовалась пена черного цвета. Куда смотрят наши инстанции?" - задается вопросом автор видео.

Краснодарка запечатлела на видео момент слива сточных вод в Кубань. Черная вода с напором льется в Кубань из-под бетонного ограждения, над местом слива летают чайки. Видео набрало по данным на 05.00 мск сегодня, 26 февраля более 360 комментариев.

"И администрация города, и все инстанции все про эту новь знают, им выгодно закрывать глаза на этот беспредел. Ну толку-то, что жалуемся, пишем, а воз и нынче там, к сожалению", - прокомментировала публикацию Светлана Николя. "Имеющимися инженерными сетями это невозможно предотвратить", - отметил Koikuban.

"Это происходит круглосуточно и ежедневно, а когда ветер южный, то весь район задыхается от вони с реки", - поделилась Людмила.

"Настроили для понаехов скворечен немеряно - вот и результат", - заявил А.А.

"Нынешнее состояние реки не вызывает желания купаться в ней даже в самые жаркие летние дни", - отметил Andrew Andrew.

"Гидростроителей такая же проблема присутствует", - рассказал Golem.

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