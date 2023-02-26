Рекордное число граждан Грузии стали просителями убежища в Европе в 2022 году

26 февраля 2023, 04:43

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В 2022 году 29 тысяч граждан Грузии подали заявления на получение убежища в странах Евросоюза и Шенгенской зоны, это число стало рекордным за всю историю наблюдений, говорится в отчете Агентства Евросоюза по вопросу предоставления убежищ (EUAA).

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года Евросоюз выразил обеспокоенность ростом числа необоснованных ходатайств об убежище от граждан Грузии. Основными странами, где хотят получить убежище грузинские граждане, являются Германия и Франция.

Агентство Европейского союза по вопросу предоставления убежищ (EUAA) опубликовало отчет за 2022 год о количестве просителей убежища в странах ЕС и Шенгенской зоны.

По данным ведомства, всего в 2022 году было подано около 966 тысяч "заявлений о международной защите", что на 50% больше, чем в 2021 году и является максимальным показателем с 2016 года. При этом в числе этих заявлений не учитывается примерно четыре миллиона граждан Украины, которые пользуются временной защитой.

За прошлый год вынесено 632 тысячи решений о предоставлении убежища, что в пять раз больше, чем в 2021 году. Лидерами по числу поданных заявок стали граждане Сирии (132 тысячи) и Афганистана (129 тысяч).

В 2022 году граждане Грузии подали рекордное количество заявок за всю историю наблюдений - 29 тысяч. При этом в отчете отмечается, что некоторые из стран-членов Евросоюза рассматривают Грузию как безопасную страну, следовательно, неохотно предоставляют убежище.

В 2021 году за предоставлением убежища в страны ЕС и Шенгенской зоны обратились 14 970 граждан Грузии, отмечает 25 февраля "Грузия-онлайн".

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

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