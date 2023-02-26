Суд упразднил договор аренды между администраций Сочи и ЗАО "Дагомысчай"

26 февраля 2023, 01:47

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Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о расторжении договора аренды сельскохозяйственных земель площадью более 23 га между ЗАО "Дагомысчай" и администрацией Сочи. Установлено, что участок был переуступлен другому арендатору и на нем возведены капитальные постройки.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября 2022 года стало известно, что ассоциация производителей чая Краснодарского края направила президенту России Владимиру Путину обращение, в котором пожаловалась, что из-за изъятия земель у сочинских чаеводов под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль края. 27 ноября сочинские предприниматели отметили, что решения судов об изъятии земель не остановили их работу. 13 декабря стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в суд с иском о возврате сельхозугодий в Лазаревском районе. Ведомство считает, что договор аренды между ЗАО "Дагомысчай" и администрацией Сочи был заключен с нарушениями.

Арбитражный суд Краснодарского края упразднил договор аренды земельного участка в районе Дагомыса. Речь идет об участке земли площадью 23,5 га близ села Сергей-Поле, который арендовало ЗАО "Дагомысчай", пишет 25 февраля 93.ru.

Суд установил, что "Дагомысчай" переуступил землю другому арендатору и на нем были возведены капитальные строения. Договор между чаеводами и местной администрацией был заключен до 2061 года, но в 2016 году компания переуступила права аренды компании, которая связана с руководством торгового дома "Дагомысчай", информирует "Коммерсант".

В ходе проверки на участке выявлены одноэтажные и двухэтажные капитальные строения, а также одноэтажные и двухэтажные деревянные строения, кроме того, по заявлениям местных властей, около 80% территории участка находится в заброшенном состоянии, какие-либо работы по возделыванию сельскохозяйственных культур, обработке земли и сбору урожая не проводятся. Проверка была проведена в августе 2022 года.

В адрес компании местные власти направляли письмо с требованием устранить нарушения в 30-дневный срок, но ничего сделано не было, в связи с чем администрация Сочи обратилась в суд, который расторгнул договор, сославшись на то, что арендатор не использует земли по целевому назначению.

Комментариями ЗАО "Дагомысчай" по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 21 августа стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять в собственность государства 140 участков общей площадью 1524 гектара в Адлере, так как, по данным ведомства, арендаторы участков не используют их по назначению.

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