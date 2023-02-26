Грузинские спасатели завершили работу в Турции

26 февраля 2023, 00:48

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Спасатели из Грузии завершили миссию в Турции, где 6 февраля произошла серия землетрясений, и вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", после землетрясения в Турции премьер-министр Грузии распорядился направить туда спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил в Турцию 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Позднее в Турцию вылетели еще 56, а затем 40 спасателей.

Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили свою миссию в Турции, пишет 25 февраля "Грузия-онлайн".

Большинство спасателей возвратились домой специальным чартерным рейсом, но часть спасателей вернутся домой по суше, они сопровождают спасательную технику и снаряжение, информирует "Спутник-Грузия".

Напомним, что Азербайджан направил в район землетрясения 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

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