26 февраля 2023, 00:48

Грузинские спасатели завершили работу в Турции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Спасатели из Грузии завершили миссию в Турции, где 6 февраля произошла серия землетрясений, и вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", после землетрясения в Турции премьер-министр Грузии распорядился направить туда спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил в Турцию 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Позднее в Турцию вылетели еще 56, а затем 40 спасателей.

Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили свою миссию в Турции, пишет 25 февраля "Грузия-онлайн".

Большинство спасателей возвратились домой специальным чартерным рейсом, но часть спасателей вернутся домой по суше, они сопровождают спасательную технику и снаряжение, информирует "Спутник-Грузия".

Напомним, что Азербайджан направил в район землетрясения 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Спасенные из-под завалов в Турции сестры вернулись в Азербайджан", "Азербайджанские студенты вынужденно прервали обучение в Турции после землетрясения", "Еще 40 спасателей вылетели из Грузии в Турцию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 февраля 2023, 01:47

25 февраля 2023, 23:49

  • Власти Пригородного района сообщили о гибели шести военных на Украине

    Военнослужащие Энвер Дряев, Александр Коцур, Азамат Харебов, Темирболат Дзулиев, Артур Хугаев и Алихан Гогичаев погибли на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 154 военных из Северной Осетии.

25 февраля 2023, 23:01

25 февраля 2023, 22:19

25 февраля 2023, 21:23

  • Житель Ставрополья погиб на Украине

    Иван Махуков погиб на Украине, сообщили власти Кировского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 119 жителей Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи