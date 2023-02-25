Памятник венгерским военнопленным осквернен в Камышине

25 февраля 2023, 15:51

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Сотрудники полиции начали поиск причастных к осквернению памятника венгерским военнопленным в Камышине, сообщили в МВД. Памятник приведут в порядок в ближайшее время, пообещал мэр.

В Камышине неизвестные осквернили памятник венгерским военнопленным, установленный в сквере воинской славы, сообщает сегодня V1.ru.

Издание опубликовало фото, сделанное жителем Камышина. На фото видны нанесенные на памятник белой и красной краской надписи "Венгры предатели" и "Сармат (ракетный комплекс "Сармат". – Прим. "Кавказского узла") на Будапешт".

"Сделал фото утром по дороге на работу… Видимо, кто-то сильно перебрал, отмечая День защитника Отечества. С каких пор венгры стали нам врагами?" – приводит издание слова горожанина.

Представитель управления МВД по Волгоградской области сообщил, что по факту осквернения памятника проводится проверка, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому, пишет издание.

Памятный знак посвящен венгерским военнопленным, умершим от ран в госпиталях на территории Камышина в 1941-1943 годах, пояснил сегодня мэр Камышина Станислав Зинченко.

"Осуждаю осквернение памятников, виновные должны быть наказаны. Памятный знак сотрудники МБУ г. Камышина "Благоустройство" приведут в порядок в ближайшее время. По факту совершения преступления проводится проверка. Личности хулиганов пока не установлены, их разыскивает полиция", - написал он в своем телеграм-канале. Комментариев под публикацией мэра, по состоянию на 15.45 мск, нет.

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