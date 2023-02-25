Предприниматель арестован по делу о пожаре в "Сурмалу"

25 февраля 2023, 07:02

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Суд в Ереване арестовал предпринимателя, хранившего фейерверки в складском помещении торгового центра "Сурмалу", где в августе прошлого года произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Погибли 16 человек. 22 августа был опознан последний из найденных погибших. По уголовному делу о взрыве в торговом центре признаны потерпевшими 50 человек.

В Ереване задержан предприниматель, арендовавший помещение в торговом центре "Сурмалу" в августе 2022 года, информирует 24 февраля "Арменпресс".

По данным прокуратуры, предприниматель в 2019 году заключил договор с директором компании "Ереванский консервный завод", взяв на себя обязательства, в частности, соблюдать противопожарное состояние территории. При этом он нарушил обязательства и хранил в арендованным им складском помещении много взрывчатых веществ, из-за возгорания которых и произошел пожар.

В августе 2022 года предпринимателя уже арестовывали, но в январе текущего года суд общей юрисдикции Еревана отпустил его из-под ареста, сообщает newsarmenia.am.

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