Мобилизованный из воинской части в Ингушетии осужден за избиение сослуживца

25 февраля 2023, 06:34

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Мобилизованный Дмитрий Романов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сослуживца, инцидент произошел в воинской части в Ингушетии. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил его к трем годам условно.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал мобилизованного виновным в драке в воинской части в Ингушетии.

Дмитрий Романов признан виновным в применении насилия в отношении другого мобилизованного и приговорен к трем годам условно, информируют 24 февраля "Кавказ.Реалии"*.

В приговоре, опубликованном на сайте суда, отмечается, что Романов и потерпевший (его данные в тексте приговора отсутствуют) были призваны на военную службу по мобилизации. Романов, "находясь в состоянии алкогольного опьянения и являясь должностным лицом, проявил недовольство высказанным ему потерпевшим №1 замечанием по поводу употребления спиртных напитков", - говорится в приговоре.

После этого, отмечает суд, обвиняемый "нанес потерпевшему №1 два удара кулаков в лицо". Романов признал себя виновным. Он был признан виновным "в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ", пишет суд.

Комментариями Романова по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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