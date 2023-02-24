Арестован подозреваемый в убийстве Видади Марданова

24 февраля 2023, 15:22

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Житель Дербента Теймур Асадов арестован до 21 апреля по делу об убийстве президента лиги NFC по грепплингу и ММА Видади Марданова.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 февраля во время уличного конфликта в Дербенте был застрелен президент лиги NFC по грепплингу и ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов. Подозреваемыми объявлены 27-летний Тимур Асадов и 23-летний Абумислим Муртазалиев, Асадов уже задержан, сообщили в тот же день источники. По их данным, Марданов погиб от рикошета пули после того, как один из участников драки выстрелил в землю из охотничьего ружья. Задержанный по делу об убийстве Видади Марданова рассказал, что выстрелом из ружья пытался разогнать участников драки, сообщили следователи, опубликовав видео его опроса. Пользователи соцсети раскритиковали тех, кто своими несдержанными высказываниями обострял конфликт, приведший к смерти человека.

Поводом для конфликта, в котором погиб Видади Марданов, стал эпатажный выход на ринг спортсмена, который "вызвал массу негодования у земляков-болельщиков", сообщило МВД по Дагестану. На видео, опубликованном полицией, боец Гаджи Наврузов вышел на ринг в образе волшебника, затем скинул накидку и остался в колпаке, галстуке и трусах, танцуя под музыку. На заднем плане подтанцовывал другой дагестанский боец Хадис Ибрагимов, одетый в брюки, рубашку и жилет. Этот танец вызвал возмущение болельщиков, а тренер Видади Марданов встал на сторону спортсменов, получивших упреки в неподобающем мужчине поведении.

Суд в Дагестане заключил под стражу на два месяца подозреваемого в убийстве руководителя лиги NFC и чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданова, которого застрелили в Дербенте, сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 апреля 2023 года", - сказала собеседница агентства.

Под арест помещен ранее задержанный 27-летний Теймур Асадов, сообщило сегодня агентство "Интерфакс" также со ссылкой на Мамаеву.

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