Родившийся в Киргизии чеченец добился через суд статуса жертвы репрессий

24 февраля 2023, 04:12

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Ширвани Хамзатова, чьи родители были депортированы в Киргизию, МВД Чечни отказалось признать жертвой политических репрессий. Суд принял его сторону и обязал ведомство выдать мужчине справку о реабилитации.

Как писал "Кавказский узел", в январе 85-летняя жертва сталинской депортации Умарай Кусаева добилась судебной победы в Чечне - суд обязал МВД выдать ей справку о реабилитации как жертве политических репрессий. 23 февраля в Чечне не было официальных мероприятий по случаю 79-летия со дня депортации вайнахов, Рамзан Кадыров ограничился постом с проклятием в адрес Сталина в своем Telegram-канале.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Суд в Чечне частично удовлетворил иск местного жителя Ширвани Хамзатова, который добивался статуса жертвы политических репрессий с правом на реабилитацию, сообщило 23 февраля издание "Кавказ.Реалии"*.

Хамзатов родился в Киргизии в семье ссыльных: его родители в 1944 году были детьми депортированы в ходе операции "Чечевица" и получили разрешение вернуться на родину только в 1958 году. Он обратился в суд после того, как МВД Чечни отказалось признать его жертвой политических репрессий.

Ведомство ссылалось на дату указа президиума Верховного совета СССР о снятии ограничений с депортированных народов, вышедшего летом 1956 года, когда Ширвани еще не родился. В своем иске мужчина указывал, что право вернуться на родину выселенные чеченцы получили лишь после января 1957 года – в связи с указом "Об образовании Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР". Этот документ вышел уже после рождения Ширвани Хамзатова.

Суд принял во внимание довод, что фактически вернуться домой высланные чеченцы смогли не раньше 1957 года. Он обязал информационный центр МВД Чечни выдать Хамзатову справку о реабилитации.

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