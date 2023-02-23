Арест Бахтияра Гаджиева продлен на два месяца

23 февраля 2023, 18:35

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Суд в Баку продлил до 28 апреля срок ареста активиста Бахтияра Гаджиева, который 46-й день продолжает голодовку с требованием освобождения.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмущает активиста, и он заявил, что начнет пить воду, только если от него уберут надзирателя. 20 февраля Бакинский апелляционный суд отказался перевести Гаджиева под домашний арест. 21 февраля Бахтияр Гаджиев по настоянию родных начал пить воду, но заявил, что продолжит голодовку до выполнения своих требований.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил еще на два месяца срок ареста общественного активиста Бахтияра Гаджиева до 28 апреля. Адвокат Шахла Гумбатова назвала доводы следствия, которое заявило о необходимости проведения экспертизу телефонного разговора между активистом и женщиной, подавшей на него в суд за оскорбление, необоснованными. Она напомнила, что Гаджиев 46-е сутки продолжает голодовку, сообщило сегодня агентство Turan.

22 февраля Бахтияра Гаджиева посетил следователь, целью визита была названа дополнительная экспертиза, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев. "Мы неоднократно подавали ходатайства об освобождении Гаджиева по состоянию здоровья из-за голодовки протеста. Несмотря на ухудшающееся здоровье, суды на соглашались перевести его в домашний арест. То есть для нашей судебной системы Гаджиев здоров. Хотя они прекрасно знают о тяжелом состоянии правозащитника. По этой же логике дополнительная экспертиза подтвердит способность Гаджиева остаться на второй срок заключения. Другой причины посещения следователем подзащитного не вижу", - сказал Мехтиев.

По его словам, так как апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов о переводе Гаджиева под домашний ареста, то защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Бахтияр Гаджиев голодает уже 46 дней, из них 5 дней он держал сухую голодовку. "Он не может стоять, у него постоянно кружится голова, ему трудно говорить. Его вес снизился с 84-х до 67,7 килограммов, артериальное давление - 85/60, уровень сахара в крови снизился до 3,2", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимли.

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