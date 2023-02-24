Заключенные в Кабардино-Балкарии наказаны за татуировки

24 февраля 2023, 06:01

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Семь заключенных исправительной колонии в Кабардино-Балкарии оштрафованы по обвинению в пропаганде экстремистской символики.

Решение о штрафе вынес Чегемский районный суд.

Заключенные были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) за татуировки на груди в виде восьмиконечной звезды. Изображение является символом движения "Арестантского уголовного единства"*, информировал Newstracker 23 февраля.

Отметим, что за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

Согласно выводам суда, арестанты "публично демонстрировали другим осужденным татуировки", что является пропагандой экстремистской символики, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2022 года осужденный одной из ростовских колоний стал обвиняемым в причастности к деятельности "Арестантского уголовного единства" (АУЕ)*. Тогда же заключенный астраханской колонии был обвинен в том, что в течение года помогал финансировать эту, признанную экстремистской, организацию.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.