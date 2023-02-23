Водители автобусов в Чечне будут проверять дневники у школьников

23 февраля 2023, 14:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бесплатный проезд вводится в Чечне для школьников-отличников, их оценки будут проверять водители общественного транспорта, сообщили в Минтрансе.

Такое нововведение начало действовать с 22 февраля и продлится до конца учебного года, уточнил пресс-секретарь министра транспорта и связи Чечни Заур Цицаев.

"По инициативе министерства транспорта и связи Чеченской Республики проезд для всех чеченских школьников на общественном транспорте станет бесплатным, если ученик покажет водителю оценку "пять" в дневнике. Таким образом мы хотим стимулировать подрастающее поколение учиться хорошо", - процитировал Цицаева ТАСС 22 февраля.

Пресс-секретарь министра также сообщил, что если оценка "пять" будет по чеченскому языку, то школьник сможет воспользоваться бесплатным проездом два раза, пишет "Чечня сегодня".

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2023 год Годом чеченского языка. В рамках Года чеченского языка будет образован оргкомитет, которому в месячный срок необходимо разработать план по подготовке и организации мероприятий, сообщило 29 ноября 2022 года ИА "Чечня Today".

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2022 года педагоги в Чечне призвали усилить программу по изучению родного языка. Они указали на то, что в республике остро стоит проблема с изучением чеченского языка, а для того, чтобы исправить ситуацию, нужно обновить содержание учебников и повысить зарплату учителям, чтобы эта профессия стала востребованной и конкурентной.

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии и других регионах России и в Грузии, частично - в Сирии, Иордании и Турции. Число говорящих на нем до начала вооруженных конфликтов в Чечне в 1994 году составляло около 750 тысяч человек (по другим сведениям - около 950 тысяч), сказано в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.