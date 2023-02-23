Госдеп анонсировал новые переговоры Баку и Еревана

23 февраля 2023, 12:32

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В ближайшие дни в Брюсселе состоятся переговоры представителей Азербайджана и Армении по нормализации отношений, сообщил представитель госдепа США Нед Прайс.

Как сообщал "Кавказский узел", предыдущая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла 18 февраля в Мюнхене. Алиев и Пашинян подтвердили стремление к заключению мирного соглашения. Президент Азербайджана выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе и заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ. Пашинян в свою очередь высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха и заявил об определенных опасениях в связи с деятельностью Организации договора о коллективной безопасности. Аналитики в Баку назвали победой Азербайджана итоги мюнхенской встречи. Они указали на то, что официальному Баку пока удается продвигать свои цели и влиять на ход переговоров.

Представитель госдепа США Нед Прайс анонсировал новую встречу представителей Азербайджана и Армении. Он заявил, что в Вашингтоне надеются увидеть дальнейший прогресс, "когда стороны соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных председателем Евросовета Шарлем Мишелем". Прайс также отметил, что за последние месяцы стороны достигли прогресса на пути к мирному соглашению, пишет сегодня "Интерфакс".

Когда именно пройдет встреча в Брюсселе - не уточняется.

Напомним, 23 января Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза были направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС 20 февраля. Армянские политологии указали на то, что мониторинговая миссия Евросоюза стала следствием бездействия России в вопросе обеспечения безопасности Армении, а правовых оснований для оспаривания этой миссии у России нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что представители Евросоюза лукавят, говоря о гражданском характере мониторинговой миссии ЕС в Армении. "Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом. К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку", - приводятся слова Захаровой 20 февраля на сайте МИД России.

Ранее, 16 сентября 2022 года, участники протестной акции у российского посольства в Ереване на фоне эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Меры помощи Армении, предложенные ОДКБ, не содержали конкретики и политических оценок эскалации пограничного конфликта, а без этих оценок наблюдателям ОДКБ нечего делать на границе, заявил 7 декабря 2022 года премьер-министр страны Никол Пашинян.

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