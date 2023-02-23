Строители газопровода заблокировали улицу в Махачкале

23 февраля 2023, 07:30

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В Махачкале рабочие установили поперек улицы газопровод и заблокировали движение машин, рассказал в соцсети местный житель. Комментаторы раскритиковали строителей и указали на проблему в Дагестане с несогласованной работой проектировщиков разных отраслей.

Вечером 22 февраля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором показана труба, которая проходит поперек улицы. Съемку ведет водитель машины. Он едет по улице и останавливается перед трубой, которую назвал газопроводом. Затем водитель вышел из машины и подошел к трубе, она расположена примерно на уровне лобового стекла его автомобиля.

"Едешь по Махачкале спокойно, никому не мешаешь, и перед тобой вот такая газовая труба. Как вообще ее можно проехать? Как можно догадаться вообще вот так трубу установить?" – задался он вопросом.

На 07.20 мск эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 160 тысяч пользователей, набрала 303 отметки с реакцией пользователей и 106 комментариев. Часть их авторов раскритиковала строителей.

"А мне интересно, кто отвечает за подобные работы?" – спросила Albina Smith.

"Только у нас это возможно", – заявила Алия Мусаева.

"Это в Турали, я на своей машине запросто проехал", – написал Магомед Дубур.

Другая часть пользователей предположила, что газопровод проходит по частной территории. "Это потому, что по проекту там не было дороги. Дорогу проложили сами жильцы", – считает Хаджимурат Магомедов.

"Когда газифицировали, дороги не было, а так можно вызвать газовиков, заплатить 10-15 тысяч рублей, они сделают арку и людям будет легче", – написал Сергей Трубецкой.

"Возможно, эта дорога, по которой он едет, не является автодорогой, а может быть, чьим-то земельным участком, через который проезжают машины", – предположил Абу Халилов.

"Даже если так, это место должно быть огорожено сигнальными знаками, чтобы никто не заехал туда", – ответил ему Rayan Tedder.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее жители Дагестана уже жаловались на неправильную установку газопровода из-за нарушения плана застройки. 21 ноября 2022 житель села Ибрагимотар в Тляратинском районе снял видео, на котором был показан газопровод, установленный рабочими впритык к воротам и калиткам. Автор видео пояснил, что из-за этого они не открываются.

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