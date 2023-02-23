23 февраля 2023, 04:45

Украинец осужден в Ростовской области как вербовщик "Правого сектора"*

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Суд в Ростовской области назначил срок гражданину Украины Борису Довганюку, который, по версии обвинения, вербовал россиян в Мариуполе в "Правый сектор"*. 

О вступившем в силу приговоре гражданину Украины, которого суд счел причастным к запрещенной в России организации "Правый сектор", сообщило управление ФСБ по Ростовской области.

Украинец попал в поле зрения российских оперативников, когда находился в Мариуполе и, по версии обвинения и суда, "предпринимал попытки склонить граждан России к вступлению в "Правый сектор"*", цитирует сообщение ведомства 22 февраля РАПСИ.

Приговор Довганюку вынес Донецкий городской суд Ростовской области, признав мужчину виновным в участии в экстремистской организации и вовлечении в нее других людей (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК России). Мужчина получил 3 года и 10 месяцев колонии общего режима.

Комментариями Бориса Довганюка или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о других уголовных делах с упоминанием "Правого сектора"* на юге России. Так, в декабре 2022 года суд на Ставрополье приговорил к трем годам местного жителя Дмитрия Запрудского, признав его участником запрещенной организации.

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Примечание:

"Предполагаемый участник "Правого сектора"* осужден в Ростове-на-Дону", "Дело предполагаемого сторонника "Правого сектора"* дошло до суда", "Суд в Черкесске арестовал подозреваемого в подготовке терактов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 февраля 2023, 03:46

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