"Цыганский квартал": как живут аджемские курды в Азербайджане

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В одном из районов Азербайджана компактно проживает около двух с половиной тысяч человек, называющих себя курдами из Ирана. Местные азербайджанцы называют их цыганами. Журналисты Meydan TV узнали о том как они живут, чем зарабатывают и почему дети не ходят в школу, а также поговорили с местными чиновниками, юристами и активистами.

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Материал подготовлен на основе публикации «Традиции или стереотипы?», размещенной сегодня на Meydan.TV

Традиции или стереотипы?

Как живут, чем зарабатывают на жизнь и на что жалуются аджемские курды в Азербайджане?

Евлахский район Азербайджана, являющийся крупным транспортным узлом железных и автомобильных дорог, расположен в 280 километрах от Баку, над рекой Кура.

Прогуливаясь по улицам, что тянутся от старого моста через Куру до Евлахского железнодорожного вокзала, можно встретить людей, выделяющихся среди местных своим непохожим говором, внешним видом и образом жизни.

Хотя большинство называют их «цыганами», сами себя они зовут «аджемскими курдами» и говорят, что предки их переехали сюда из Ирана в 1940-1950-х годах. В Евлахском районе они обосновались на нескольких улицах, которые местные жители окрестили «цыганским кварталом».

Чуть позже мы еще вернемся к вопросу об их идентичности. А пока скажем лишь, что нам почти ничего не удалось узнать об их истории лично у них: кажется, они не слишком любят разговаривать с незнакомцами.

«Собираем металлолом, тем и кормимся»

Мы продвигаемся вперед, шагая по утопающим в грязи улицам меж бессистемно понастроенных домов. На протяжении всего пути нас сопровождает стайка шумной пересмеивающейся ребятни. А встречные женщины опускают голову и делают вид, что не замечают нас.

Чуть впереди из-за забора доносится девичий смех. При виде нас они выбегают навстречу, держа в одной руке рыбу, а во второй – нож.

- Что вы делаете? – интересуемся.

- Рыбу чистим, – отвечает улыбчивая светленькая девочка-подросток в хиджабе.

- Сколько тебе лет?

- 15

- В школу ходишь?

- Нет, не хожу.

- Почему?

- Да не знаю. Не хочу.

- Разве ты не хочешь в будущем стать врачом или учительницей?

- Нет, – пожимает плечами девочка.

- А мамы и папы ваши дома?

- Наши папы в тюрьме, – отвечает другая девочка.

В этот момент на балконе появляется какая-то женщина. Она что-то говорит девочкам на своем языке, и те уходят в дом. На прощание светленькая девочка вновь улыбается нам украдкой.

Мы продолжаем путь. Это место в народе называют «оба». Местная молодежь говорит, что нам не удастся разговорить тех, кто здесь живет и советуют перейти на другую сторону.

Каждый из здешних жителей на что-то жалуется. Тут нет ни водопровода, ни асфальта, ни канализации.

«Можно подумать, вы что-то с этим поделаете. Все приходят, снимают, а результата никакого. Все вы приходите, разговариваете с нами, снимаете, а потом вырезаете те места, где мы жалуемся. Издеваетесь над нами просто», – выражает свое недовольство женщина в розовом платье. Категорически отказавшись с нами разговаривать, она возвращается в дом.

Мы переходим «на другую сторону», на улицу Рахида Мамедова, которую тут называют «позади маркета».

В самом начале улице стоит переполненный мусорный контейнер. На наших глазах маленькая кудрявая девчушка приволокла сюда на веревке ванну, выбросила сложенный в нее мусор, и ушла.

На первый взгляд эта улица кажется вымершей, но по мере того, как продвигаешься вперед, резвящаяся в грязи веселая детвора, проносящиеся время от времени поезда, висящие на заборах разноцветные ковры свидетельствуют, что здесь все же есть жизнь.

Местная жительница Света Керимова поначалу избегает контакта с нами. Но, стоит спросить ее о социальных проблемах, как женщина начинает говорить:

«Разве можно так жить? Канализации нет, грязь кругом, и хоть кто-то поинтересовался бы нашими проблемами. Как многодетная семья мы получаем пособие, но этих денег не хватает ни на свет, ни на газ, ни на воду. Покупаю на них муку, да и та к середине месяца уже заканчивается».

К разговору подключается еще одна женщина, Эльмира Абдуллаева. Говорит, что в домах по этой улице есть электричество и газ, а в некоторых – нет. В их доме, например, ни света, ни газа нет, и все жалобы остаются неуслышанными:

«Внуки мерзнут. Ей-богу, мы тут помираем просто. Газа нет, сколько раз я ходила в контору, все отмахиваются, говорят, что ничем не могут помочь. Ладно, а кто ж тогда должен о нас позаботиться? Света тоже нет, по вечерам свечи зажигаем. Разве мы не граждане Азербайджана? Да и еще и бедность. Собираем металлолом, тем и кормимся. Ей-богу, у меня даже муки нет, дети с голоду помирают».

По поводу жалоб местных жителей мы связались с исполнительной властью Евлахского района. Главный советник отдела городского хозяйства Бахруз Мамедов заявил, что от жителей этой улице в исполнительную власть не поступало официального обращения, и пообещал, что теперь, после нашей информации, они проведут на этой улице инспекцию, дабы выяснить ситуацию с подачей газа, электричеством и канализацией.

«Возможности отправлять детей в школу нет»

Воодушевившись тем, как охотно разговаривали с нами женщины, мы спросили, ходят ли их дети в школу.

Выяснилось, что ни один из девятерых детей Светы школу не посещает.

«А на что мне покупать им одежду и обувь, чтобы в школу отправить? Да еще надо хоть по манату им в карман положить с собой. Ну и потом, дети ведь вместе с нами работают, собирают металл и пластик на продажу. В день выручаем по 5-10 манатов. На хлеб зарабатываем, для этих же детей».

В сторонке сидит маленькая дочь Светы, занятая мытьем посуды. Время от времени она выжимает желтую тряпку и слушает наш разговор.

Ни дети, ни внуки Эльмиры Абдуллаевой также не ходили в школу. У женщины семеро внуков, она говорит, что хотела бы отправить их учиться, но нищета не позволяет.

«Не, в школу они не ходят. Походят немного, не справляются и бросают. Да и возможности нет покупать им тетради, сумки, одежду. Не получается. А так мне, конечно, хотелось бы, чтоб мои дети выучились, получили профессию, а потом женились и вышли замуж. Сама я тоже не училась, даже имени своего написать не могу».

На глаза мне попадается девушка, которая все это время наблюдает за нами, прислонившись к ржавым воротам. Выглядит она дружелюбно, и я направляюсь к ней.

Волосы у девушки высоко собраны, на голове красный платок. Она улыбается. Рассказывает, что ей 21 год, она не замужем, из школы ушла после первого класса.

«Будь я тогда умнее, продолжила бы учиться. Так жалею сейчас… Сижу дома без дела», –сокрушается она.

Мы вновь обращаемся в исполнительную власть, на сей раз – по поводу уклонения детей от учебы. На наши вопросы отвечает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльнара Мамедова:

«Школы предоставляют нам данные о посещаемости учеников. А мы как минимум раз в три месяца вместе с полицией проводим проверку. С родителями, которые не пускают детей учиться, проводятся профилактические беседы. Мы делаем все, что можем. Но, если родители не хотят отправлять детей в школу, сколько можно их заставлять?»

Между тем, юрист Самед Рагимли напоминает, что независимо от традиций, обычаев и материального положения, среднее общее образование в Азербайджане является обязательным:

«Исполнительная власть может добиваться этого с помощью полиции. В первую очередь, нужно вести просветительскую работу. Если же родители продолжают оказывать сопротивление, в их отношении могут быть предприняты индивидуальные меры. За препятствование получению ребенком образования существует административная ответственность, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 100 манатов. А за принуждение к попрошайничеству полагается 15 суток ареста. Если же родители ведут себя так на постоянной основе в течение продолжительного времени, то их могут ограничить в родительских правах. По этому поводу исполнительная власть должна обратиться в суд. Но для этого нужна политическая воля, которой у исполнительных властей нет».

«Неудобное» соседство

Юрист рассказывает, что в Европе соблюдаются права на интеграцию и получение образование живущих там рома, и при этом у них есть возможность соблюдать свои традиции и обычаи. Кроме того, в Европе государство оказывает семьям материальную помощь, чтобы дети могли учиться – добавляет Рагимли.

Но вернемся в квартал, где мы все еще пытаюсь найти ответы на оставшиеся вопросы.

На многих домах на этой улице висит табличка «Продается». Я разговариваю с местными жителями, которые живут по соседству с «цыганским кварталом». Они называют своих соседей «цыганами». Тетя Наргиз говорит, «цыгане» – люди хорошие, и хотя проявляют агрессивность к незнакомцам, но, вообще-то, вполне милые.

«Только вот шумные очень. Несколько месяцев назад мы выставили свой дом на продажу, да кто ж станет покупать дом в таком месте?» – говорит тетя Наргиз.

Здесь же вырос и ее сын, Ризван. У него есть хорошие друзья среди “цыган”, и он даже умеет говорить на их языке.

Вопрос национальной идентичности

И раз уж мы опять столкнулись с дилеммой «цыгане или курды», затронем тему национальной идентичности.

Этнограф Эмиль Керимов говорит, что, вполне возможно, живущие в Евлахе люди, в самом деле, цыгане или рома, как называют их в Европе. В 14 веке представители этого этноса переселились из Индии и распространились по Европе.

По словам этнографа, рома приспосабливаются к месту проживания и, видимо, попав в Иран, они переняли курдский язык. Также, по мнению ученого, образ жизни этноса, проживающего в Евлахе, ближе к цыганскому, чем к курдскому.

Сложно точно определить, сколько именно рома проживает на данный момент в Азербайджане. Далеко не все они имеют удостоверения личности. Но по неофициальным данным за 2012-2014 годы, общее число проживающих в Азербайджане рома составляло около 10 тысяч человек.

В Евлахе проживают 2500 цыган. Именно так, «цыганами» они и названы в официальной статистике.

Ученый-этнограф говорит, что кочевым народам свойственно брать название того места, куда они переселяются.

Председатель Ассоциации по сохранению культуры рома Шукру Пюндик, прослушав аудиозаписи, сделанные нашей съемочной группой в Евлахе, сказал, что это курдский язык, но среди рома есть те, кто говорят по-курдски. И вообще, у рома имеются курдское, алевитское, абазитское ответвления. А вот прошение милостыни свойственно именно курдским рома.

По словам местных жителей, этот народ перебрался в Евлах в 50-60 годах прошлого века. Сами они утверждают, что пришли из Ирана и являются мусульманами. Поэтому этнограф Эмиль Керимов и предполагает, что они уже на момент переселения из Ирана представлялись не как цыгане/рома, а как курды.

А вообще Азербайджан считается давним местом проживания курдов, в том числе и аджемских, которые взяли свое название от своего рода.

Вплоть до Карабахского конфликта курды традиционно проживали в Лачине, Кельбаджаре, Зангилане, и Губадлы, а также на территории Нахчыванской Автономной Республики. В настоящее время аджемских курдов насчитывается не менее 60 тыс. человек. Большинство из них исповедует ислам шиитского толка.

История карабахских курдов

Появление курдов в Азербайджане, да и в целом, на Южном Кавказе происходило в разные периоды. Первое упоминание о появление курдов в Карабахе связано с монгольским нашествием – в XIII веке.

Курды, пришедшие сюда с османской армией в 1589 году во время Сефевидо-Османской войны, поселились на территории нынешнего Кельбаджара, Лачина, Губадлы и Зангилана.

В результате войн, происходивших в этом регионе в 1918-1920 годах, некоторые группы курдов-мусульман, живших в Азербайджане, перебрались в Армению.

После начала карабахского конфликта в 90-х годах курды были вынуждены переселиться в другие районы Азербайджана. Большая часть курдов из Губадлинского района поселились в городе Сумгаит. А большинство курдского населения Кельбаджара и Лачина живут сейчас в Агджабединском районе.

Согласно результатам переписи населения за 2009 год, в Азербайджане проживали 6100 курдов. По мнению западных экспертов, курды составляют примерно 2,8% населения Азербайджана. Предполагается, что на данный момент в Азербайджане живут более 200 тысяч курдов.

«У нас не все попрошайничают»

Что касается жителей «цыганского квартала» в Евлахе, сами они считают себя частью Азербайджана и азербайджанского народа. Более того, они столь сильно ощущают необходимость это доказать, что приносят извлеченные из-под тяжелых матрасов удостоверения личности и раз за разом заставляют перечитывать их имена, которые сами прочесть не могут.

Они говорят, что живут беднее, чем местное население, что у них меньше шансов найти работу, и ни одна госструктура не отзывается на их обращения.

Юрист Самед Рагимли сообщает, что Совет Европы поставил перед Азербайджаном обязательство по обеспечению прав этнических меньшинств. Азербайджан должен обеспечивать равноправие и проводить антидискриминационную политику. Также страна приняла международные пакты ООН о гражданских и политических, экономических, социальных и культурных правах и присоединилась к конвенции 1965 года об отмене всех форм расовой дискриминации.

«Не снимай, зачем снимаешь? Весь Азербайджан смотрит и говорит, что в Евлахе цыгане живут. Все спрашивают: а, вы из Евлаха, да? Опозорили Евлах на всю страну», – кричит издалека женщина, завидевшая нашу камеру.

И мы потихоньку покидаем «цыганский» квартал. Да и вечереет уже, пора. Один из стоящих неподалеку мужчин среднего возраста просит нас не обижаться на ту женщину:

«Здесь до вас уже раз 10-15 снимали. В TikTok захожу – все наши дети там. Какие-то несуществующие традиции нам придумывают. А ведь у нас не все попрошайничают, есть и те, кто работает, честно зарабатывают себе на жизнь. Разве среди вас, азербайджанцев, нет попрошаек? А у нас репутация плохая, и местные, если вдруг происходит кража, сразу на нас валят. Вот говорю я вам все это, а поверит ли мне кто-то? Нет».

Поняв, что мы собираемся уходить, мужчина будто спохватывается и много раз извиняется, что они не смогли нас достойно встретить.

Наступает вечер, мы удаляемся от квартала. Та самая девушка в красном платке провожает нас взглядом. Голоса детей смолкли – наверное, все разошлись по домам. Слышен лишь шум проезжающих мимо поездов.

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