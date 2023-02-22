Власти Армении решили возобновить работу Амулсарского рудника

22 февраля 2023, 13:41

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Правительство Армении возобновляет эксплуатацию рудника "Амулсар", против работы которого долгое время выступали экологи и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители Джермука с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Активисты заявляли, что нехватка информации о проекте разработки месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы. Они требовали провести новую экспертизу золотодобычи. В декабре 2021 года Следком Армении заявил, что не выявил злоупотреблений при выдаче разрешительных документов на эксплуатацию Амулсарского месторождения.

Жители общин Джермук и Гндеваз уверены, что добыча золота на Амулсарском месторождении приведет к экологической катастрофе как в городе-курорте Джермук, так и на озере Севан. Активисты неоднократно блокировали дороги, ведущие от трассы в Джермук. Жители Джермука заявляли, что эксплуатация месторождения приведет к гибели курорта, который славится своими минеральными водами, отразится на экологии и станет причиной роста ряда заболеваний, в том числе онкологических. Следком Армении в июле 2018 года сообщил, что чиновники Минприроды преднамеренно утаили от населения сведения о загрязнении окружающей среды и опасности для человека при эксплуатации Амулсарского рудника.

Правительство Армении сегодня подписывает соглашение на 250 млн долларов с компанией Lidian Armenia, владеющей лицензией на эксплуатацию Амулсарского золотого рудника, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании постоянной комиссии по экономическим вопросам, которое транслировалось в эфире Factor.am.

"Это означает возобновление работы рудника. Мы подписываем трехсторонний меморандум о взаимопонимании между правительством Армении, Евразийским банком развития и компанией Lidian Armenia", - сказал Керобян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Амулсарский проект золотого месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа 2019 года. Это заявление жители города Джермук встретили акциями протеста.

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