Пять жительниц Кабардино-Балкарии заключены под стражу по делу о торговле людьми

22 февраля 2023, 12:42

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Задержанные подозреваются в том, что склоняли девушек в Кабардино-Балкарии к проституции за рубежом и удерживали их, не позволяя вернуться на родину. Всего по этому делу проходят шесть жительниц республики, одна из которых - в розыске.

По версии следствия, жительница Кабардино-Балкарии 1964 года и пять ее знакомых организовали вербовку в занятие проституцией и перевозку на территорию иностранного государства жительниц региона. Участницы преступной группы искали в республике девушек, в том числе несовершеннолетних, находившихся в трудном материальном положении. За рубежом потерпевших фактически отдавали в сексуальное рабство, удерживали против их воли, не позволяя вернуться домой. Деньги за девушек забирали участницы преступной группы, следует из сообщения, опубликованного сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Задержаны пять подозреваемых, они заключены под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям об организации занятия проституцией несовершеннолетних с угрозой применения насилия, торговле людьми, вовлечение в занятие проституцией группой лиц (по п.п. "б", "в" ч.2 ст.241, ч.3 ст.127.1, ч.3 ст.240 УК России). Одна из подозреваемых находится за пределами России и объявлена в международный розыск, сказано в сообщении Следкома.

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