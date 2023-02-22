Первое дело в отношении украинского военного поступило в ростовский суд

22 февраля 2023, 11:02

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Военнослужащий вооруженных сил Украины Антон Чередник обвиняется в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, его дело поступило в Южный окружной военный суд.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области. Часть сдавшихся в Мариуполе российским войскам украинских военнослужащих доставили в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Первое в России уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины поступило в суд. Мужчина обвиняется в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма, пишет сегодня со ссылкой на Южный окружной военный суд ТАСС.

По версии следствия, 27 марта 2022 года Чередник в поселке Мирном города Мариуполя остановил двух мужчин, приказал им лечь на землю и произнести фразу на украинском языке. Следствие утверждает, что военный расстрелял одного из мужчин, используя в качестве предлога неправильное произношение. Планируется, что дело будет рассматриваться в общем порядке. Южный окружной военный суд также рассматривает дело Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, передает агентство.

Напомним, ране опрошенные "Кавказским узлом" эксперты разъяснили, что задержанный в Ростовской области украинский комбатант Денис Мурыга подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании в связи с его службой в батальоне "Айдар" в период, когда батальон не был частью украинской армии.

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