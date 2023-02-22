Луначарские водопады, фото: https://ngnovoros.ru/gorod/view/stroitelstvo-uznogo-obhoda-mozet-unictozit-lunacarskie-vodopady

22 февраля 2023, 06:46

Экологов обеспокоила судьба Черкесского ущелья в Новороссийске

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Новороссийские экологи добиваются включения Черкесского ущелья в список особо охраняемых природных территорий. Таким образом они хотят защитить ущелье и расположенные в нем Луначарские водопады при строительстве южного обхода Новороссийска.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года кубанские экологи назвали недопустимым строительство объезда Новороссийска через Цемесскую бухту - памятник природы с краснокнижными растениями. Они согласились с тем, что новая трасса необходима городу, но проект должен быть пересмотрен.

Кубанские экологи обеспокоены проектом строительства Южного обхода Новороссийска, который, как они утверждают, ссылаясь на документы, пройдет через Черкесской ущелье. По их мнению, строительство дороги уничтожит этот уголок природы, где находятся Луначарские водопады - каскад из 12 водопадов, пишут 21 февраля "Юга.ру".

Активисты обратились в министерство природных ресурсов Краснодарского края с просьбой включить Черкесское ущелье в список особо охраняемых природных территорий. Они отметили, что ручей, вытекающий из ущелья, является притоком реки Цемес, он питает региональный памятник природы "Цемесская роща".

Памятник природы "Цемесская роща" представляет собой древний лес протяженностью 2,5 километра, шириной 500 метров, в котором растут гигантские деревья и молодая густая поросль. Это исключительно ценный, богатый по видовому составу и продуктивности лес, говорится на сайте Управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.

По мнению экоактивистов, предполагаемую дорогу можно провести в стороне от ущелья. "Хотелось бы, чтобы дорога прошла дальше, тем более, что там и рельеф удобнее. Если провести Южный обход по старой Абраусской дороге между двумя кладбищами в сторону 8-й щели, можно будет обойти водопадное ущелье", - приводит "Наша газета" мнение эколога Татьяны Трибрат.

Южный обход Новороссийска планировалось начать строить в 2021 году, затем сроки перенесли. Предполагаемая протяженность трассы - 26 километров, она должна разгрузить центр города от пробок.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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