22 февраля 2023, 05:49

Смягчен приговор инженеру Владиславу Шульге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационный суд подтвердил виновность инженера Владислава Шульги, осужденного по делу о массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге, но снизил ему срок лишения свободы с восьми лет до пяти лет и десяти месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2021 года Таганрогский горсуд приговорил инженера Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Шульга обвинялся в семи эпизодах умышленного причинения легкого вреда здоровью, двух эпизодах умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и одном эпизоде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом. Шульга не признал вину и просил суд об оправдательном приговоре. В июне Ростовский облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владислава Шульги и оставил приговор без изменений. 19 ноября 2022 года Шульга подал кассацию на приговор.

Кассационный суд рассмотрел жалобу сотрудника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Владислава Шульги на приговор об отравлении сотрудников предприятия таллием на почве личной неприязни, пишет 21 февраля "Коммерсант".

Шульга просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, однако Четвертый кассационный суд в Краснодаре его виновность подтвердил. При этом срок лишения свободы был сокращен с восьми лет до пяти лет и десяти месяцев. С учетом времени содержания под домашним арестом и в СИЗО Шульга проведет в заключении четыре с половиной года.

Отравление 34 сотрудников ТАНТК таллием произошло в ноябре-декабре 2017 года. В апреле 2018 года силовики сообщили о задержании подозреваемого. Из материалов дела следовало, что обвиняемый полностью признал вину, однако защита заявила, что он дал показания под давлением.

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Примечание:

"Экспертиза не нашла таллий в останках слесаря в Таганроге", "Задержан подозреваемый в массовом отравлении таганрожцев", "Суд обязал завод в Таганроге следить за качеством воды после массового отравления таллием".

Автор: "Кавказский узел"

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