Заключенный отсудил компенсацию за условия в волгоградской колонии

22 февраля 2023, 01:53

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Георгий Федин, отбывающий длительный срок в волгоградской колонии, пожаловался на условия проживания в ней и потребовал 700 тысяч рублей компенсации. Суд постановил выплатить ему 30 тысяч рублей, апелляционная инстанция подняла сумму до 35 тысяч рублей.

Четвертый кассационный суд оставил в силе решение нижестоящего суда по иску заключенного Георгия Федина, который отбывал наказание в одной из колоний Волгоградской области.

Федин, который с 2006 года отбывает 21-летнее наказание за особо жестокое убийство и вымогательство в колонии строгого режима, пожаловался на нарушения условий содержания. Он потребовал компенсацию, заявив, что в колонии в бараках проживали более ста человек - то есть на одного осужденного приходилось около квадратного метра жилой площади, без вентиляции, с отвратительным запахом, со стенами, поросшими грибком и плесенью, пишут 21 февраля "Кавказ.Реалии"*.

Фроловский районный суд присудил Федину вместо требуемых 700 тысяч рублей 30 тысяч рублей, апелляционная инстанция подняла сумму до 35 тысяч рублей, кассационная инстанция согласилась с этой суммой.

В решении кассационного суда отмечается, что не все доводы истца нашли подтверждение, но "содержание административного истца в условиях, не соответствующих установленным нормам, повлекло нарушение его прав, гарантированных законом, и само по себе является достаточным для того, чтобы причинить страдания и переживания в степени, превышающей неизбежный уровень страданий, присущий ограничению свободы".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 10 400 евро осужденному из Волгоградской области Владимиру Пасикову, который пожаловался на нечеловеческие условия в колонии.

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